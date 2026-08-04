El 'milagro' financiero de Molina: de los 15 millones de deuda a dejarla a cero en unos meses

Uno de los casos más llamativos en cuanto a reducción de deuda viva con el Ministerio de Hacienda es el de Molina de Segura, que a finales de 2025 debía casi 15 millones de euros a Hacienda y que ahora puede presumir de ser una de las dos únicas ciudades españolas de más de 75.000 habitantes sin deuda bancaria. El ayuntamiento canceló el pasado mes de marzo la totalidad de su deuda con las entidades financieras, con la amortización de más de 12 millones de euros.

Y su ‘operación remontada’ se produjo justo cuando, de un año a otro, casi había duplicado su endeudamiento al pasar de 7,6 a 14,9 millones entre el cierre de 2024 y de 2025. Se convierte así este año en la única de las cuatro ciudades ‘grandes’ de la Región de Murcia en no deberle nada al Ministerio. El otro municipio de ese tamaño sin deuda es Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), de 76.418 habitantes, que ya figuraba con deuda cero en el informe del Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2025.

Salda todo su débito en apenas unos meses y se convierte en una de las dos ciudades de España con más de 75.000 habitantes que no deben nada

A 31 de diciembre de 2025, antes de la última amortización, Molina «ya se situaba entre las ciudades de más de 75.000 habitantes más saneadas de España: 197 euros de deuda por habitante, en el puesto 44 de 106 de menor a mayor endeudamiento, por debajo de la mediana del tramo y a menos de la mitad de su media», expone el equipo de Gobierno.

El alcalde molinense, José Ángel Alfonso, señala que «este es el resultado de una hoja de ruta que tuvimos clara desde el primer día: ordenar las cuentas, ser eficientes en el gasto, no subir los impuestos y gobernar para todos los molinenses».

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Alfonso añade que «cada euro que antes se iba en amortizaciones e intereses hoy se queda en Molina, en servicios públicos, en inversión y en la mayor operación de inversión de nuestra historia. Eso es lo que notan los vecinos», explica el alcalde, que agradece «el trabajo riguroso de los funcionarios municipales, de la Intervención y del equipo de Economía y Hacienda».