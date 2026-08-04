Marisa López Aragón: "La ciberseguridad no es una cuestión reservada a grandes compañías o empresas tecnológicas"

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para el tejido empresarial. ¿Cómo valora la situación actual en la Región de Murcia? ¿Han aumentado los intentos de ciberataque y la exposición de las compañías durante el último año?

La situación exige que prestemos la máxima atención. La digitalización ha aportado enormes oportunidades a nuestras empresas, pero también ha ampliado su exposición a nuevas amenazas. Los datos son muy significativos.

Más que hablar de un riesgo futuro, debemos asumir que se trata de una realidad cotidiana para el tejido empresarial. Precisamente para responder a este escenario hemos puesto en marcha ORUM, con el objetivo de que las pymes y los autónomos puedan conocer sus vulnerabilidades, anticiparse y actuar antes de que un incidente afecte a su actividad.

¿Existe todavía la idea de que estos riesgos afectan principalmente a grandes empresas o a sectores muy tecnológicos?

Esa percepción todavía existe y debemos trabajar para corregirla. La ciberseguridad no es una cuestión reservada a grandes compañías o empresas tecnológicas. Cualquier negocio que utilice correo electrónico, una página web, servicios en la nube, redes sociales, banca online, un TPV o que gestione datos de clientes está expuesto.

Las pequeñas empresas no tienen menos riesgos por ser pequeñas. En muchos casos, disponen de menos recursos especializados para detectarlos y gestionarlos. Por eso resulta tan importante acercarles herramientas y asesoramiento adaptados a su realidad, sin exigirles conocimientos técnicos ni estructuras complejas.

En el día a día de un pequeño negocio, ¿qué amenazas digitales son más habituales y qué consecuencias pueden tener para su actividad?

Muchas amenazas comienzan con situaciones aparentemente normales: un correo fraudulento, una contraseña comprometida, una página web vulnerable, una configuración incorrecta o un acceso no autorizado. También pueden producirse filtraciones de información o intentos de suplantación de la empresa.

Las consecuencias pueden ir mucho más allá de un problema informático. Un incidente puede interrumpir la actividad, impedir el acceso a información, ocasionar pérdidas económicas, afectar a la relación con clientes y proveedores o dañar la reputación del negocio. En los casos más graves, puede llegar a comprometer su continuidad. ORUM nace precisamente para ayudar a las pequeñas empresas a identificar estas amenazas y reducir su exposición antes de que se traduzcan en un perjuicio real.

¿Y cuáles son las principales barreras que se encuentran para mejorar su protección digital?

La principal barrera no suele ser la falta de interés, sino la falta de recursos especializados y de conocimientos para saber por dónde empezar. Muchas pymes conocen la importancia de la ciberseguridad, pero no siempre pueden evaluar por sí mismas su nivel de exposición, interpretar una alerta o decidir qué medidas deben priorizar.

También existe la dificultad de convertir una cuestión aparentemente técnica en decisiones prácticas para el negocio. Por eso, desde el Gobierno regional consideramos fundamental ofrecer un servicio comprensible, progresivo y acompañado por profesionales que ayuden a cada empresa a identificar sus prioridades.

El Gobierno regional ha puesto en marcha ORUM para acercar la ciberseguridad a pymes y autónomos. ¿Qué ofrece este servicio y cómo puede ayudar a las empresas?

ORUM es un servicio público gratuito de ciberseguridad dirigido a pymes y autónomos de la Región de Murcia. Combina tecnología y acompañamiento especializado para que las empresas puedan conocer su situación, detectar posibles riesgos y avanzar en su protección de manera progresiva.

El servicio incluye un diagnóstico inicial, análisis y monitorización del entorno digital, identificación de vulnerabilidades, detección de amenazas y asesoramiento para interpretar los resultados y aplicar mejoras. No requiere conocimientos técnicos previos, es compatible con los servicios informáticos que ya tenga la empresa y está disponible, en esta fase, hasta junio de 2028.

Uno de los mensajes del proyecto es la importancia de anticiparse. ¿Cómo ayuda ORUM a detectar los riesgos?

ORUM comienza con un diagnóstico que permite conocer el punto de partida de cada empresa. A partir de ahí, realiza una monitorización continua de sus activos digitales para identificar vulnerabilidades, configuraciones inadecuadas o posibles señales de amenaza.

La plataforma permite visualizar el nivel de riesgo, generar alertas e informes y detectar situaciones como activos expuestos, vulnerabilidades en páginas web o correo electrónico y posibles filtraciones de información o credenciales. Además, ayuda a interpretar esos resultados, establecer prioridades y valorar las medidas más adecuadas.

¿Para qué tipo de empresas está diseñado ORUM?

ORUM está dirigido a pymes y autónomos de cualquier tamaño y sector de actividad de la Región de Murcia. No es necesario disponer de un departamento informático, pertenecer a un sector tecnológico ni contar con conocimientos previos de ciberseguridad.

Puede ser útil tanto para una empresa con varios trabajadores como para un autónomo que desarrolla su actividad individualmente. Se adapta al grado de madurez digital de cada usuario y es compatible con los servicios IT y las soluciones de seguridad que ya tenga contratados.

La protección frente a los ataques informáticos ya es clave para la competitividad y la continuidad de las empresas. ¿Cómo quiere acompañar el Gobierno regional al tejido empresarial ante este nuevo escenario?

El compromiso del Gobierno de López Miras es que la transformación digital de la Región de Murcia sea también una transformación segura. La competitividad de las empresas depende cada vez más de su capacidad para proteger sus datos, mantener su actividad y conservar la confianza de sus clientes.

Desde el Gobierno regional queremos acompañar especialmente a las pymes y los autónomos, que no siempre disponen de recursos especializados. ORUM responde a ese objetivo mediante un servicio gratuito que combina prevención, tecnología, información y asesoramiento experto. No queremos limitar nuestra actuación a sensibilizar sobre el riesgo, sino facilitar herramientas concretas para que las empresas puedan tomar decisiones y mejorar su protección.