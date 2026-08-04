Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa

Un pantalón que se rompe por un lado, un parche que hay que colocar o, simplemente, darle un giro a nuestra prenda favorita con algún añadido... Y es que una máquina de coser es una herramienta fundamental para una casa.

Por ello, ahora debes correr a Lidl para conseguir la máquina de coser de mano de la popular marca Singer que podrás llevar a todas partes.

¿Qué ofrece?

La máquina de coser manual Singer® es compacta, ligera, portátil, potente y es ideal para reparaciones rápidas en casa. También es una compañera ideal para los viajes, ya que su tamaño compacto cabe en cualquier bolso. Fácil de usar: ya viene enhebrada y con la bobina puesta, por lo que tanto principiantes como profesionales pueden empezar a trabajar con facilidad. Adecuada para todo tipo de trabajos manuales y reparaciones en prendas de tela vaquera, lana, tejidos, dobladillos de pantalones, cortinas, desgarros, etc. Con ella puede coser incluso cortinas colgadas.

Conseguirás una costura recta con solo pulsar un botón. Funciona con 4 pilas AA o un adaptador de corriente de 6 V CC (ninguno de los dos está incluido en el envío).

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

La potente máquina de coser de mano más barata del mercado. / Lidl

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Precio

Pero, volviendo con la máquina de coser de mano de Singer, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic aquí.

Otro gran chollo

Si tienes terraza o jardín, Lidl también puso a disposición de sus clientes otra propuesta pensada para el descanso al aire libre: el set de dos sillones plegables de la serie "Valencia". Este dúo combinaba un diseño atemporal de polirratán de alta calidad con un respaldo ajustable en hasta 7 posiciones, desde la postura erguida para comer hasta la más reclinada para relajarse.

Su trenzado de doble cara aporta un aspecto elegante y un buen nivel de confort incluso sin necesidad de cojines, y además se pliegan con facilidad para guardarlos sin esfuerzo. El precio de este juego de sillones era de 123,99 euros, y estaba disponible en las tiendas Lidl y a través de su web.

Fuente: La Nueva España