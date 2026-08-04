Gafas para ver el eclipse solar en Murcia: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y cómo saber si son seguras

La Región de Murcia se prepara para un espectáculo astronómico que no se repite todos los días. El próximo 12 de agosto, la Región podrá ver el eclipse solar que cruzará España de oeste a este con una cobertura del 98%, uno de los porcentajes más altos del país. Pero antes de mirar al cielo, hay una pregunta que se repite: ¿Cómo se puede observar sin poner en riesgo la vista?

España no vivía un eclipse total desde hace 114 años, cuando el fenómeno pasó por la península en 1912. Canarias tuvo su propia cita en 1959, y muchos recordarán haber visto "algo parecido" en 2005, aunque aquel eclipse fue parcial y en ningún punto del país llegó a taparse el Sol por completo.

Esta vez, la franja de totalidad (donde el eclipse se verá completo) cruzará el norte peninsular, desde Galicia hasta Baleares, pasando por comunidades como Castilla y León, Madrid, Aragón o Cataluña. En la Región de Murcia, sin embargo, el fenómeno se vivirá como un eclipse parcial, aunque con una cobertura muy alta: prácticamente el disco solar completo.

Eclipse solar. / E. P.

¿A qué hora se podrá ver en Murcia?

Según las previsiones, el eclipse podrá observarse entre las 19.30 y las 21.00 horas del 12 de agosto. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible recomienda buscar, con antelación, un lugar con buena visibilidad hacia el oeste para no perderse ningún detalle del fenómeno.

La presidenta del Colegio de Ópticos y Optometristas de Murcia (COORM), María Ester Mainar Andreu, aconseja además visitar el lugar elegido unos días antes de la fecha para comprobar que no haya edificios, árboles u otros obstáculos que puedan tapar la vista del cielo.

Por qué no se puede mirar directamente al Sol

Aunque la Luna cubra buena parte del disco solar, la radiación ultravioleta e infrarroja sigue siendo igual de peligrosa. El problema es que el daño no se nota en el momento: esta radiación se acumula en las estructuras del ojo sin provocar dolor ni molestias durante la exposición, por lo que muchas personas no son conscientes del riesgo hasta que ya es tarde.

Hay tres grupos que deben extremar la precaución: los niños, las personas con baja visión y los mayores, más propensos a sufrir degeneración macular.

Gafas homologadas para ver el eclipse solar. / E. P.

Cómo y dónde comprar las gafas homologadas

La recomendación es clara: las gafas deben adquirirse en establecimientos sanitarios de óptica y contar con la homologación ISO 12312-2, el estándar que garantiza que el filtro protege realmente la vista. Mainar advierte especialmente sobre un peligro habitual en estas fechas: hay que tener cuidado con la compra dudosa por Internet, donde no siempre se puede comprobar si el producto cumple la normativa.

El precio, además, es asequible. La propia presidenta del COORM lo confirma: "El precio de las gafas homologadas oscilará entre los 3 y los 5 euros".

Unas recomendaciones de uso que conviene tener presentes ese día:

Nunca mirar directamente al Sol al ponerse o quitarse las gafas.

No superar los 3 minutos seguidos de exposición, alternando con descansos.

Evitar métodos caseros o el uso de telescopios sin filtros específicos: pueden generar un "efecto lupa" que resulta dañino para el ojo y que incluso puede provocar incendios.

La opción gratuita: dos millones de gafas y un punto de reparto en Murcia

Quien prefiera no comprarlas también tiene una alternativa. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña "Una vista única. Cuídala", con la que repartirán de forma gratuita dos millones de gafas seguras para observar el eclipse: 1.700.000 a cargo del Grupo Social ONCE y 300.000 gestionadas por el MICIU a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).