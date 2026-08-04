Economía
¿Cuánto debe cada ayuntamiento de la Región de Murcia a Hacienda? Las cantidades, municipio a municipio
Once consistorios cerraron el año pasado incrementando su deuda con el Estado, según los últimos datos del Ministerio
El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los últimos datos de deuda viva de las entidades locales, que permiten conocer el volumen de préstamos, créditos y otras obligaciones financieras que los ayuntamientos de la Región de Murcia mantenían pendientes de amortizar al final de cada ejercicio.
A continuación se puede consultar la evolución municipio a municipio en la Región de Murcia durante los tres últimos años disponibles. Las cantidades corresponden al saldo registrado el 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025.
Abanilla
2023: 0 millones
2024: 0 millones
2025: 0 millones
Abarán
2023: 4,9 millones
2024: 4,3 millones
2025: 4 millones
Águilas
2023: 0,4 millones
2024: 0 millones
2025: 0 millones
Albudeite
2023: 1 millones
2024: 0,9 millones
2025: 0,9 millones
Alcantarilla
2023: 19,6 millones
2024: 17 millones
2025: 11,5 millones
Aledo
2023: 3 millones
2024: 2,9 millones
2025: 2,6 millones
Alguazas
2023: 2,1 millones
2024: 3 millones
2025: 2,7 millones
Alhama de Murcia
2023: 0 millones
2024: 0,04 millones
2025: 0,1 millones
Archena
2023: 17,6 millones
2024: 16,7 millones
2025: 16,4 millones
Beniel
2023: 7,5 millones
2024: 7 millones
2025: 6,1 millones
Blanca
2023: 2,4 millones
2024: 0,9 millones
2025: 0,5 millones
Bullas
2023: 4,8 millones
2024: 4,4 millones
2025: 3,6 millones
Calasparra
2023: 4,3 millones
2024: 4,6 millones
2025: 4,8 millones
Campos del Río
2023: 4,4 millones
2024: 4,4 millones
2025: 4,6 millones
Caravaca de la Cruz
2023: 26,8 millones
2024: 24,9 millones
2025: 24,0 millones
Cartagena
2023: 48,1 millones
2024: 53,2 millones
2025: 55,7 millones
Cehegín
2023: 10,7 millones
2024: 10,4 millones
2025: 10,1 millones
Ceutí
2023: 31,9 millones
2024: 31,3 millones
2025: 30,4 millones
Cieza
2023: 1,3 millones
2024: 1,2 millones
2025: 0,2 millones
Fortuna
2023: 0 millones
2024: 0 millones
2025: 0 millones
Fuente Álamo de Murcia
2023: 11,9 millones
2024: 10,5 millones
2025: 8,6 millones
Jumilla
2023: 0 millones
2024: 0 millones
2025: 0 millones
Librilla
2023: 4,5 millones
2024: 4,1 millones
2025: 3,9 millones
Lorca
2023: 30,2 millones
2024: 27,9 millones
2025: 23,6 millones
Lorquí
2023: 3,9 millones
2024: 4,6 millones
2025: 4,1 millones
Mazarrón
2023: 0,4 millones
2024: 0,1 millones
2025: 0,03 millones
Molina de Segura
2023: 15,7 millones
2024: 7,6 millones
2025: 14,9 millones
Moratalla
2023: 18,9 millones
2024: 19,8 millones
2025: 21,6 millones
Mula
2023: 10,4 millones
2024: 10,2 millones
2025: 7,7 millones
Murcia
2023: 268,6 millones
2024: 259,0 millones
2025: 250,7 millones
Ojós
2023: 0 millones
2024: 0 millones
2025: 0 millones
Pliego
2023: 0,3 millones
2024: 0,1 millones
2025: 0,3 millones
Puerto Lumbreras
2023: 3,6 millones
2024: 3,0 millones
2025: 2,5 millones
Ricote
2023: 0,1 millones
2024: 0,1 millones
2025: 0,03 millones
San Javier
2023: 14,9 millones
2024: 17,8 millones
2025: 19,0 millones
San Pedro del Pinatar
2023: 16,0 millones
2024: 14,6 millones
2025: 13,2 millones
Torre Pacheco
2023: 13,8 millones
2024: 19,1 millones
2025: 15,5 millones
Las Torres de Cotillas
2023: 0,1 millones
2024: 0,2 millones
2025: 0,5 millones
Los Alcázares
2023: 8,0 millones
2024: 6,7 millones
2025: 6,1 millones
Totana
2023: 114,2 millones
2024: 112,4 millones
2025: 105,1 millones
Ulea
2023: 0 millones
2024: 0 millones
2025: 0 millones
La Unión
2023: 3,2 millones
2024: 2,5 millones
2025: 1,9 millones
Villanueva del Río Segura
2023: 9,4 millones
2024: 9,2 millones
2025: 9,2 millones
Yecla
2023: 9,6 millones
2024: 10,9 millones
2025: 11,4 millones
Santomera
2023: 6,1 millones
2024: 5,4 millones
2025: 4,7 millones
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