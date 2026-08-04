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Economía

¿Cuánto debe cada ayuntamiento de la Región de Murcia a Hacienda? Las cantidades, municipio a municipio

Once consistorios cerraron el año pasado incrementando su deuda con el Estado, según los últimos datos del Ministerio

Fachada del Banco de España.

Fachada del Banco de España. / L. O.

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Adrián González

Adrián González

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar los últimos datos de deuda viva de las entidades locales, que permiten conocer el volumen de préstamos, créditos y otras obligaciones financieras que los ayuntamientos de la Región de Murcia mantenían pendientes de amortizar al final de cada ejercicio.

A continuación se puede consultar la evolución municipio a municipio en la Región de Murcia durante los tres últimos años disponibles. Las cantidades corresponden al saldo registrado el 31 de diciembre de 2023, 2024 y 2025.

Abanilla

2023: 0 millones

2024: 0 millones

2025: 0 millones

Abarán

2023: 4,9 millones

2024: 4,3 millones

2025: 4 millones

Águilas

2023: 0,4 millones

2024: 0 millones

2025: 0 millones

Albudeite

2023: 1 millones

2024: 0,9 millones

2025: 0,9 millones

Alcantarilla

2023: 19,6 millones

2024: 17 millones

2025: 11,5 millones

Aledo

2023: 3 millones

2024: 2,9 millones

2025: 2,6 millones

Alguazas

2023: 2,1 millones

2024: 3 millones

2025: 2,7 millones

Alhama de Murcia

2023: 0 millones

2024: 0,04 millones

2025: 0,1 millones

Archena

2023: 17,6 millones

2024: 16,7 millones

2025: 16,4 millones

Beniel

2023: 7,5 millones

2024: 7 millones

2025: 6,1 millones

Blanca

2023: 2,4 millones

2024: 0,9 millones

2025: 0,5 millones

Bullas

2023: 4,8 millones

2024: 4,4 millones

2025: 3,6 millones

Calasparra

2023: 4,3 millones

2024: 4,6 millones

2025: 4,8 millones

Campos del Río

2023: 4,4 millones

2024: 4,4 millones

2025: 4,6 millones

Caravaca de la Cruz

2023: 26,8 millones

2024: 24,9 millones

2025: 24,0 millones

Cartagena

2023: 48,1 millones

2024: 53,2 millones

2025: 55,7 millones

Cehegín

2023: 10,7 millones

2024: 10,4 millones

2025: 10,1 millones

Ceutí

2023: 31,9 millones

2024: 31,3 millones

2025: 30,4 millones

Cieza

2023: 1,3 millones

2024: 1,2 millones

2025: 0,2 millones

Fortuna

2023: 0 millones

2024: 0 millones

2025: 0 millones

Fuente Álamo de Murcia

2023: 11,9 millones

2024: 10,5 millones

2025: 8,6 millones

Jumilla

2023: 0 millones

2024: 0 millones

2025: 0 millones

Librilla

2023: 4,5 millones

2024: 4,1 millones

2025: 3,9 millones

Lorca

2023: 30,2 millones

2024: 27,9 millones

2025: 23,6 millones

Lorquí

2023: 3,9 millones

2024: 4,6 millones

2025: 4,1 millones

Mazarrón

2023: 0,4 millones

2024: 0,1 millones

2025: 0,03 millones

Molina de Segura

2023: 15,7 millones

2024: 7,6 millones

2025: 14,9 millones

Moratalla

2023: 18,9 millones

2024: 19,8 millones

2025: 21,6 millones

Mula

2023: 10,4 millones

2024: 10,2 millones

2025: 7,7 millones

Murcia

2023: 268,6 millones

2024: 259,0 millones

2025: 250,7 millones

Ojós

2023: 0 millones

2024: 0 millones

2025: 0 millones

Pliego

2023: 0,3 millones

2024: 0,1 millones

2025: 0,3 millones

Puerto Lumbreras

2023: 3,6 millones

2024: 3,0 millones

2025: 2,5 millones

Ricote

2023: 0,1 millones

2024: 0,1 millones

2025: 0,03 millones

San Javier

2023: 14,9 millones

2024: 17,8 millones

2025: 19,0 millones

San Pedro del Pinatar

2023: 16,0 millones

2024: 14,6 millones

2025: 13,2 millones

Torre Pacheco

2023: 13,8 millones

2024: 19,1 millones

2025: 15,5 millones

Las Torres de Cotillas

2023: 0,1 millones

2024: 0,2 millones

2025: 0,5 millones

Los Alcázares

2023: 8,0 millones

2024: 6,7 millones

2025: 6,1 millones

Totana

2023: 114,2 millones

2024: 112,4 millones

2025: 105,1 millones

Ulea

2023: 0 millones

2024: 0 millones

2025: 0 millones

La Unión

2023: 3,2 millones

2024: 2,5 millones

2025: 1,9 millones

Villanueva del Río Segura

2023: 9,4 millones

2024: 9,2 millones

2025: 9,2 millones

Yecla

2023: 9,6 millones

2024: 10,9 millones

2025: 11,4 millones

Santomera

2023: 6,1 millones

2024: 5,4 millones

2025: 4,7 millones

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