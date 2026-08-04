Antelo aprovecha la crisis de Ceuta para volver a pedir un cordón sanitario al PSOE en la Región de Murcia

Los exdiputados de Vox José Ángel Antelo y Virginia Martínez reclamaron este martes levantar un cordón sanitario al Partido Socialista en la Región de Murcia al considerar que cualquier entendimiento con el PSOE supone fortalecer al Gobierno de Pedro Sánchez. De tal manera, se busca "que no se acuerde absolutamente nada" con los socialistas "ni en la Asamblea Regional ni en los ayuntamientos".

"Cada pacto, cada acuerdo, cada iniciativa compartida y cada moción de censura con el Partido Socialista es un día más de Pedro Sánchez en La Moncloa. Y un día más de Pedro Sánchez es un día más del mayor aliado que tiene Mohamed VI en España", afirmó Antelo, aludiendo, sin nombrarlo, al Partido Popular.

Pide a la UE que suspenda los acuerdos comerciales con Marruecos, imponga aranceles y adopte medidas de presión

Los diputados denunciaron que España está viviendo una situación de "extrema gravedad" tras la presión ejercida por Marruecos sobre las fronteras nacionales y aseguraron que el Gobierno central ha demostrado una "absoluta incapacidad" para defender la integridad territorial y la seguridad de los españoles. "Lo que hemos presenciado es una auténtica agresión contra nuestras fronteras. España no puede responder con silencio, debilidad o cesiones permanentes mientras se pone en riesgo nuestra soberanía", señalaron.

No es la primera vez que Antelo y Martínez piden levantar un cordón sanitario al PSRM. Lo hicieron el pasado 1 de junio, tras conocerse las informaciones sobre la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE y las acusaciones recogidas en las investigaciones judiciales en curso.

España no puede responder con silencio, debilidad o cesiones permanentes mientras se pone en riesgo nuestra soberanía José Ángel Antelo — Diputado regional

Ambos parlamentarios reclaman una respuesta firme por parte de las instituciones europeas y del Gobierno de España, exigiendo la suspensión de cualquier trato de favor con Marruecos. En concreto, piden a la Unión Europea que suspenda los acuerdos comerciales con Marruecos, imponga aranceles y adopte medidas de presión diplomática y económica "hasta que Mohamed VI entienda que Canarias, Ceuta y Melilla son tan españolas como Madrid, Murcia, Cartagena o cualquier rincón de nuestra nación".

"España no puede seguir premiando con financiación, privilegios comerciales y cesiones políticas a quien utiliza la inmigración ilegal como instrumento de presión contra nuestro país. Defenderemos cada palmo de nuestra integridad territorial con toda la firmeza que exige la defensa de nuestra nación", concluyó Antelo.