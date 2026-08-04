Al agua con el uniforme para salvar una vida

Había lebeche en el mar el pasado domingo por la tarde. Cuando ya había finalizado el servicio de vigilancia y salvamento en las playas, llegó el aviso de un bañista que tenía problemas para salir del agua en la playa aguileña de La Higuerica. Hasta ahí se trasladaron dos patrullas de la Policía Local de Águilas y una de Guardia Civil, que protagonizaron una intervención decisiva para salvar la vida del bañista.

Los agentes no dudaron en introducirse en el mar, pese a las fuertes corrientes, "no se veía al bañista desde la orilla" recuerda la Policía Local, hasta que lo localizaron flotando boca abajo, a una considerable distancia de la orilla. Gracias a su rápida actuación y a la utilización de la lata de rescate de la que disponen los vehículos policiales, lograron asegurar a la víctima y mantenerla a flote. Posteriormente, "con la colaboración de un ciudadano que facilitó una tabla de paddle surf, conseguimos trasladarla fuera de la zona de mayor riesgo" indica una fuente policial, garantizando tanto la seguridad de la persona rescatada como la de los propios agentes durante toda la intervención.

Durante el traslado hacia la orilla, los policías iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la propia tabla. Al comprobar que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, hicieron uso del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) que portan los vehículos patrulla, logrando recuperar el pulso de la víctima antes de la llegada de los servicios sanitarios, que lo estabilizaron y lo trasladaron al Hospital Rafael Méndez.

Un rescate que "pone de manifiesto la enorme importancia de la formación continua de nuestros agentes y de contar con medios materiales adecuados para hacer frente a situaciones de extrema gravedad" destaca el cuerpo de policía. La preparación en soporte vital básico y el manejo del DESA, junto con recursos como la lata de rescate que equipan los vehículos, fueron determinantes para aumentar las posibilidades de supervivencia de la víctima y para que la intervención pudiera desarrollarse con las máximas garantías de seguridad.

La decisión de los agentes y guardias de lanzarse al mar a buscar al bañista con las dificultades por las corrientes, las maniobras cardiorrespiratorias que le practicaron a la víctima sobre la tabla de paddle surf y la formación de los agentes y guardias fueron clave para salvar la vida del bañista.