La Aemet pone en alerta a toda la Región de Murcia por otra jornada extrema de calor este martes

El calor azota con fuerza estos días al este peninsular y la Región de Murcia está siendo la más castigada. Este martes todo el territorio regional estará en alerta por calor. La zona de más peligro será la Vega del Segura, a la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) dedica el color naranja: "Peligro moderado". El resto de comarcas cuentan con un aviso amarillo.

Al respecto de la nubosidad, la institución referente en cuanto a la previsión meteorológica indica que este 4 de agosto vendrá con cielos poco nubosos o despejados en toda la Comunidad. Tampoco darán muchos problemas, en principio, los vientos, y es que serán "flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde".

Temperaturas

Los termómetros no experimentarán cambios significativos con respecto al caluroso lunes. El bochorno será generalizado, con noches tropicales en la mayor parte del territorio levantino.

En la ciudad de Murcia se esperan alrededor de 40 grados entre las 13.00 y las 21.00 horas. Mientras que durante la noche la cifra se reducirá hasta los 26 grados. En Cartagena, por otra parte, las máximas se mantienen en los 34 grados y las mínimas en 24.

En el Altiplano experimentarán otro 'maravilloso día de calor' con 37 grados durante las horas altas de la jornada. En las noches la bajada será más significativa que en la Vega del Segura y el Campo de Cartagena y Mazarrón, pero se mantendrá por encima de los 20 grados.

Lorca registrará unos datos similares. 38 grados de máximas durante el día y 22 de mínimas durante la noche. Muy en la línea del Noroeste: Caravaca llegará hasta los 37 grados durante el día, mientras que por la noche tendrá mínimas de 18.

El miércoles habrá un ligero 'alivio térmico', al menos en la Vega del Segura

Calor de 'top'

Tanto la Región de Murcia están registrando números que asustan con el calor. Durante la pasada jornada de lunes el territorio regional 'colocó' a cinco de sus municipios entre los más calurosos de toda España.

Se trató, concretamente, de Murcia con 39,8ºC; Lorca, con 39,7ºC; Archena , con 39,6ºC; Molina de Segura, con 39,5ºC, y Alhama de Murcia, con 39,4ºC. Estos datos los registra y difunde la Aemet a diario en sus canales oficiales y cuentas de redes sociales.

Por encima de la Región solo estuvieron Coín (Málaga) que alcanzó los 40,2 grados y varios territorios de Canarias: Agüimes, 41,2ºC; San Bartolomé de Tirajana, 42,2ºC; La Aldea de San Nicolás (Las Palmas), 43,8ºC.

Una mujer camina por Murcia con su paraguas en medio de una ola de calor. / Juan Carlos Caval

Alivio el miércoles

Si bien podría haber modificaciones a lo largo de esta jornada, por el momento el miércoles será un alivio térmico con respecto a los últimos días. En la web de la Aemet aún no se ve ninguna alerta para la Región de Murcia.

Al respecto de las cifras de temperaturas concretas, en Murcia se espera una significativa bajada hasta los 36 grados durante el día y los 25 por la noche. Se mantendrán iguales, prácticamente, las cifras en Cartagena (32ºC y 24ºC), Caravaca de la Cruz (35ºC y 20ºC), Yecla (36ºC y 19ºC) y Lorca (36ºC y 23ºC).