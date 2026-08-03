Agricultura
La vendimia francesa contratará a más de medio millar de temporeros de la Región de Murcia
El ambiente tórrido, el arranque de viñedos y la mecanización reducen la demanda de trabajadores para la campaña de agosto
La Opinión
La campaña de vendimia en Francia, con inicio previsto para la segunda quincena de agosto, contará con la participación de más de medio millar de trabajadores procedentes de la Región de Murcia, una cifra reducida por la merma de producción debido a las altas temperaturas, según datos de la Unión General de Trabajadores (UGT).
La cifra de 12.500 vendimiadores españoles (550 de ellos procedentes de la Comunidad) bajará un año más respecto al anterior, cuando fue de 13.500, y queda así muy lejos de los 96.600 trabajadores que salieron a la campaña de 1972, la de mayor afluencia en la historia. Esta bajada paulatina en el número de trabajadores que viajan al país vecino tiene varios razones, según explicó el secretario del sector agroalimentario de UGT, Javier Velasco.
En primer lugar, por la merma en la producción debido a las altas temperaturas provocadas por la ola de calor y por la campaña de arranque de viñedos llevada a cabo en el sur de Francia por el «exceso de oferta y caída de consumo», detalló Velasco. Además, el desarrollo del trabajo mecanizado en la recogida de la uva reduce la necesidad de temporeros que son sustituidos por maquinaria agrícola que minimiza tiempo y coste en la producción de vino, lo que completa un panorama en el que cada vez menos trabajadores son requeridos.
En términos de salario, esto dependerá de la categoría del trabajador y el departamento en el que desarrolle su labor, pero nunca será inferior a 12,32 euros la hora, salario mínimo en Francia cuando la jornada no supera las 35 horas semanales. Cuando lo haga, la hora extra sube un 25% y, si pasa de 43 horas, el aumento por hora es del 50%.
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