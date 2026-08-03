Patrimonio
Tallas renovadas de cara a la Semana Santa murciana
Los patrones de Puerto Lumbreras y San Javier presidirán las fiestas populares tras su paso por el centro de restauración
Algunas de las esculturas más representativas del patrimonio histórico murciano 'se alojan' durante el verano en el Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM) para lucir renovadas de cara a fiestas patronales y los festejos de Semana Santa.
Entre las intervenciones más destacadas, se encuentran las de la imagen de San Bartolomé, titular de la iglesia murciana del mismo nombre y una de las obras más relevantes de Francisco Salzillo y Alcaraz, así como la conocida Purísima de las Carnicerías, tradicionalmente atribuida al escultor murciano.
Mirando a la Semana Santa de 2027, avanzan los trabajos sobre dos imágenes de gran valor devocional y artístico de la ciudad de Murcia: el Ecce Homo del paso del Pretorio, realizado por Nicolás de Bussy y Mignan y perteneciente a la Archicofradía de la Preciosísima Sangre, y del Nazareno de la Penitencia, obra del escultor genovés Santiago Baglietto, conservada en la parroquia de San Pedro y que cada Domingo de Ramos procesiona con la Cofradía del Cristo de la Esperanza.
Patrones
Asimismo, en el CRRM se intervienen actualmente las imágenes patronales de la Virgen del Rosario, de Puerto Lumbreras (obra de José Lozano Roca), y de San Francisco Javier, patrono del municipio ribereño de San Javier (realizada por Antonio Carrión Valverde).
Estas dos restauraciones está previsto que concluyan durante el último tercio del año para que las imágenes puedan presidir las fiestas patronales de sus municipios.
En cuanto al resto de las actuaciones, finalizarán progresivamente durante los primeros meses de 2027, sobre todo, aquellas que deban procesionar en la Semana Santa de Murcia, declarada de Interés Turístico Internacional.
La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó que "la labor que desarrolla el Centro de Restauración de la Región de Murcia resulta esencial para garantizar la conservación de un patrimonio que forma parte de la identidad de todos los murcianos. Cada intervención permite recuperar valores históricos, artísticos y devocionales que seguirán siendo disfrutados por las generaciones futuras y por miles de personas que cada año participan en nuestras celebraciones y visitan la Región".
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