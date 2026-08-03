Récord histórico de turismo internacional: más de 582.000 extranjeros visitan la Región de Murcia en la primera mitad del año

La Región de Murcia cerró el primer semestre del año con los mejores datos de turismo internacional de su historia para este periodo, al recibir 582.437 turistas extranjeros, un 2,9% más que en el mismo semestre de 2025, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, y de acuerdo con la explotación de los datos de la encuesta Egatur del INE, los turistas internacionales realizaron un gasto récord de 775,7 millones de euros entre enero y junio, un 3,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la Comunidad.

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Otro de los indicadores destacados fue el gasto medio diario, que alcanzó los 124,15 euros, un 13,2% más que en 2025, muy por encima del incremento registrado en el conjunto de España (2,9%). Este dato sitúa a la Región como la segunda comunidad autónoma donde más aumentó el gasto diario de los turistas extranjeros.