El PSOE exige una Ley de Cambio Climático para que la Región de Murcia pueda anticiparse a las olas de calor, a los incendios y a las danas

Fue en diciembre de 2019 cuando el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presentó la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que nacía con el doble objetivo de reducir las emisiones de la Comunidad un 26% en 2030 y de adaptarse a las nuevas condiciones que impone el cambio climático de la forma más ecoeficiente y rentable posible. Meses después, el jefe del Ejecutivo declaraba la emergencia climática y parecía que el Gobierno autonómico se disponía a liderar la lucha contra los efectos devastadores del calentamiento global. Sin embargo, el Partido Socialista murciano recordó este lunes 3 de agosto que, desde entonces, el Gobierno "no ha hecho nada".

"No ha sido capaz de dotar a esta región de una estrategia ni de una política estable para afrontar esta crisis climática. Una emergencia que es permanente no puede gestionarse con improvisaciones continuas", explicó en una rueda de prensa en la sede del PSRM su portavoz en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, anunciando que su partido ha presentado dos iniciativas para que el Ejecutivo de Miras presente una Ley de Cambio Climático y para que forme "parte activa" del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, ya que "un desafío de esta magnitud necesita la colaboración entre administraciones".

López Miras ha decidido depender políticamente de quienes niegan la evidencia científica Carmina Fernández — Portavoz PSOE Asamblea

Sobre la primera iniciativa, Fernández subrayó la necesidad de que la Región no siga "sin un marco legal que obligue a planificar, a fijar objetivos, a coordinar políticas y a preparar el territorio frente a una crisis que no es puntual: "No podemos acordarnos de las olas de calor cuando se activa una alerta, no podemos acordarnos de los incendios cuando empiezan las llamas y no podemos acordarnos de las danas cuando empieza a llover porque la prevención empieza mucho antes".

Los socialistas entienden que la legislación que reclaman "no consiste solamente en un documento para anunciarlo y guardarlo en un cajón", y recuerdan que las consecuencias del cambio climático afectan a cuestiones como al agua, la seguridad, la salud, la agricultura, los montes y a nuestros municipios. "Absolutamente a todo", insistió la portavoz parlamentaria, que puso como ejemplo la carencia de medios y personal de los bomberos del CEIS y de los bomberos forestales.

No podemos acordarnos de las olas de calor cuando se activa una alerta, la prevención empieza mucho antes Carmina Fernández — Portavoz PSOE Asamblea

Sobre la segunda iniciativa, el apoyo al Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, Carmina Fernández aclaró que los socialistas no están pidiendo al Gobierno regional que apoye al Ejecutivo de España, sino que la Región "forme parte de un acuerdo de país para mejorar la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta frente a la emergencia, algo que afecta a todas las administraciones".

"Pedimos que lidere este tipo de acuerdo, que no se ponga de lado, que no diga que no, como está haciendo con todo, mientras otras comunidades autónomas que sí son conscientes de esto, porque ya hay ocho leyes de cambio climático en la en este país de ocho comunidades autónomas", agregó, lamentando que López Miras haya "decidido depender políticamente de quienes niegan la evidencia científica del cambio climático".

De hecho, tras declarar la emergencia climática en 2020, Vox acusó a López Miras de haber caído "en una trampa ideológica de la izquierda", afirmando que tal cosa no es más que "una especie de alerta anticapitalista diseñada por el progresismo mundialista y la extrema izquierda para estrangular la agricultura, la industria y el turismo".