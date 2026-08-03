Diez postres murcianos para terminar la comida con el mejor sabor

En la Región de Murcia, el dulce tiene un espacio propio dentro de la gastronomía tradicional. La sobremesa también ocupa un lugar destacado en un recetario que reúne cafés tradicionales, dulces fritos, postres de horno, frutas de la tierra y elaboraciones transmitidas de generación en generación.

Murcia Turística reúne diez propuestas con las que acercarse a la vertiente más dulce de la cocina regional. Algunas, como el paparajote o el café asiático, están estrechamente vinculadas a lugares concretos; otras son recetas conocidas en diferentes puntos de España que, al llegar a las mesas murcianas, incorporan ingredientes y formas de presentación propias.

1. Asiático

Un café asiático. Archivo / L. O.

El asiático permite reunir el café y la sobremesa en una misma copa. Esta bebida característica de Cartagena se prepara con café, leche condensada y brandy, a los que se añaden unas gotas de Licor 43, canela, corteza de limón y unos granos de café.

Su presentación en una copa especial permite distinguir las diferentes capas de la bebida. Según una de las historias más difundidas sobre su origen, la receta estaría relacionada con los marineros procedentes de Asia que llegaban al puerto de Cartagena en barcos mercantes. Con el tiempo, el asiático se ha convertido en uno de los grandes símbolos gastronómicos de la ciudad portuaria.

2. Leche frita

Leche frita. / ShutterStock

La leche frita forma parte del recetario tradicional de numerosos lugares de España, pero en la Región de Murcia puede encontrarse acompañada de ingredientes que le aportan un carácter propio.

La receta parte de una crema elaborada con leche, harina o almidón, azúcar y canela. Una vez enfriada y cortada en porciones, se reboza, se fríe y se espolvorea con azúcar. En algunos establecimientos se sirve flambeada con licor y acompañada de helado de turrón.

Otra presentación especialmente vinculada a la tradición murciana incorpora arrope y calabazate, una elaboración obtenida mediante la cocción del mosto y la incorporación de frutas como higos, melón, membrillo o boniato.

3. Pan de Calatrava

Pan de Calatrava / Turismo Región de Murcia

El pan de Calatrava demuestra cómo unos ingredientes sencillos pueden transformarse en un postre especialmente sabroso. Se elabora con leche, huevos, azúcar, caramelo y pan del día anterior, aunque también pueden utilizarse bizcochos o magdalenas.

El resultado recuerda a un flan, pero presenta una textura más consistente debido a la presencia del pan o la repostería aprovechada. Su preparación responde además a una cocina tradicional en la que los alimentos disponibles se reutilizaban para evitar desperdicios.

Servido frío y cubierto de caramelo, el pan de Calatrava es uno de los postres más habituales en restaurantes y celebraciones familiares de la Región de Murcia.

4. Paparajote

Propuesta de paparajote ganador del certamen 'Va de tapas' de Mallorca / CAIB

El paparajote es probablemente el dulce murciano más reconocible. Se prepara recubriendo una hoja de limonero con una masa elaborada con harina, huevo, leche y ralladura de limón. Después se fríe y se espolvorea con azúcar y canela.

Aunque puede encontrarse durante todo el año en algunos establecimientos, su consumo está especialmente relacionado con las Fiestas de Primavera de Murcia, cuando las barracas huertanas lo sirven junto a otros platos tradicionales.

5. Tortadas

Tortada murciana / Región de Murcia Digital

Las tortadas son habituales en las localidades situadas en torno al río Segura y están especialmente vinculadas a bodas, bautizos, comuniones y celebraciones familiares.

Se elaboran mediante distintas capas de bizcocho combinadas con almendra, crema pastelera o cabello de ángel. La parte superior se cubre con abundante merengue, que puede decorarse con canela, frutas confitadas u otros elementos ornamentales.

Más que un postre individual, la tortada es una construcción repostera pensada para compartir. Su tamaño y su cuidada presentación la han convertido durante generaciones en una de las protagonistas de las grandes mesas festivas.

6. Frutas de la Región de Murcia

Imágen de archivo de varias frutas. / CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

La fruta también puede ocupar el centro de la sobremesa. Las condiciones climáticas y agrícolas de la Región de Murcia permiten cultivar una gran variedad de productos reconocidos por su sabor y calidad.

Entre ellos se encuentra la Pera de Jumilla, que puede consumirse recién recogida, cocinada con vino o preparada en conserva. También destacan el melocotón de Cieza, el melón cultivado en el Campo de Cartagena y Torre Pacheco, el Pero de Alcuza, el albaricoque, la cereza de Jumilla, la uva de mesa y los cítricos.

Además de consumirse frescas, estas frutas aparecen en mermeladas, conservas, almíbares, tartas y elaboraciones tradicionales. Son una muestra de la estrecha relación existente entre la repostería murciana y los productos de la huerta.

7. Bienmesabe

Bienmesabe / Región de Murcia Digital

El nombre del bienmesabe ya anticipa el resultado. Este dulce se prepara con bizcocho, almíbar, cabello de ángel y almendra, ingredientes que se disponen en capas hasta conseguir una elaboración jugosa y de sabor intenso.

La presencia de la almendra y el almíbar recuerda la influencia que las diferentes culturas han dejado en la cocina del sureste peninsular. La tradición repostera árabe se combina aquí con ingredientes y técnicas que continuaron utilizándose durante los periodos cristianos.

Es un postre consistente, pensado para quienes disfrutan de sabores dulces y de elaboraciones en las que se mezclan distintas texturas.

8. Tocino de cielo

Tocino de cielo / Región de Murcia Digital

El tocino de cielo es uno de los postres más intensos de la repostería tradicional. Su elaboración se basa principalmente en yemas de huevo, azúcar y agua, ingredientes con los que se obtiene una textura suave, brillante y delicada.

En la Región de Murcia, el almíbar puede aromatizarse con limón y canela, dos ingredientes muy presentes en los dulces locales. Aunque puede servirse solo, también es habitual encontrarlo acompañado de frutas, nata montada o helado.

Su pequeño tamaño contrasta con la intensidad de su sabor, por lo que continúa siendo una elección frecuente para finalizar comidas y celebraciones.

9. Almojábanas

Almojábenas / Julio Pedauyé. Región de Murcia Digital

Las almojábanas son dulces de origen tradicional elaborados con harina, huevos, aceite y azúcar. Después de hornearse, se bañan con un almíbar o una preparación de miel, lo que les proporciona su textura jugosa característica.

Son especialmente populares en la Vega Baja del Segura, un territorio en el que las tradiciones gastronómicas de Murcia y Alicante comparten ingredientes, nombres y formas de elaboración.

Su origen se relaciona con la repostería andalusí, como ocurre con numerosos dulces preparados con masas, miel y almendras en el sureste de España.

10. Mantenilla

Mantellina / Región de Murcia Digital

La mantenilla es una bebida tradicional de Totana que puede tomarse sola o como acompañamiento de otros dulces. Se prepara con agua, miel, zumo de limón, vino dulce o moscatel y anís seco.

Su sabor dulce y aromático la convierte en una opción habitual para cerrar una comida, aunque su contenido alcohólico aconseja consumirla con moderación. Su receta resume algunos de los ingredientes más habituales de la sobremesa tradicional: miel, cítricos, vino y anís.

Más que un postre en sentido estricto, la mantenilla forma parte de esas bebidas caseras vinculadas a las reuniones familiares, las fiestas y las celebraciones locales.