Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de agosto

Agosto sí traerá consigo un día festivo común para toda la Región de Murcia. Según el calendario laboral de 2026 elaborado por la Cámara de Comercio de Murcia, el sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, será jornada inhábil en los 45 municipios de la comunidad.

En concreto, Albudeite, Aledo, Beniel, Blanca, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Ojós, Las Torres de Cotillas y Ulea tendrán al menos un festivo local durante agosto. De estas once localidades, Aledo, Librilla y Ojós concentrarán sus dos jornadas no laborables municipales tendrán sus dos festivos locales en agosto, según recoge el calendario de la Cámara de Comercio.

Las fechas se repartirán entre el 14 y el 31 de agosto. Además, varias caerán en viernes o lunes, por lo que permitirán enlazar hasta tres o cuatro días de descanso a quienes no trabajen durante el fin de semana.

Así fue la romería de la Virgen del Carmen en San Pedro del Pinatar por tierra y mar / Iván Urquizar

Estos son los festivos locales de agosto en cada municipio de la Región de Murcia:

Albudeite: 31 de agosto, festivo local en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios.

31 de agosto, festivo local en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Aledo: 27 y 28 de agosto, celebración del Día del Carro y de la festividad de San Agustín, patrón del municipio.

27 y 28 de agosto, celebración del Día del Carro y de la festividad de San Agustín, patrón del municipio. Beniel: 24 de agosto, festividad de San Bartolomé, patrón del municipio y protagonista del día grande de sus fiestas.

24 de agosto, festividad de San Bartolomé, patrón del municipio y protagonista del día grande de sus fiestas. Blanca: 17 de agosto, festivo local con motivo de San Roque.

17 de agosto, festivo local con motivo de San Roque. Cieza: 24 de agosto, día de San Bartolomé, patrón del municipio, y jornada central de sus fiestas patronales.

24 de agosto, día de San Bartolomé, patrón del municipio, y jornada central de sus fiestas patronales. Fortuna: 14 de agosto, festivo local en el marco de las Fiestas de San Roque y de Sodales Íbero-Romanos.

14 de agosto, festivo local en el marco de las Fiestas de San Roque y de Sodales Íbero-Romanos. Fuente Álamo: 28 de agosto, celebración de San Agustín, patrón del municipio y protagonista del día grande de sus fiestas.

28 de agosto, celebración de San Agustín, patrón del municipio y protagonista del día grande de sus fiestas. Librilla: 21 y 24 de agosto, jornadas festivas en el marco de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, cuyo día grande se celebra el 24.

21 y 24 de agosto, jornadas festivas en el marco de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol, cuyo día grande se celebra el 24. Ojós: 27 y 28 de agosto, celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Agustín y Nuestra Señora de la Cabeza.

27 y 28 de agosto, celebración de las Fiestas Patronales en honor a San Agustín y Nuestra Señora de la Cabeza. Las Torres de Cotillas: 28 de agosto, festivo local dentro de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Salceda.

28 de agosto, festivo local dentro de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Salceda. Ulea: 24 de agosto, celebración de San Bartolomé, patrón del municipio.

El 24 y el 28 de agosto, las fechas con más festivos locales

El lunes 24 de agosto será jornada no laborable en Beniel, Cieza, Librilla y Ulea. También habrá cuatro municipios con festivo el viernes 28: Aledo, Fuente Álamo, Ojós y Las Torres de Cotillas.

Por su parte, el viernes 14 será festivo únicamente en Fortuna; el lunes 17, en Blanca; el viernes 21, en Librilla; el jueves 27, en Aledo y Ojós; y el lunes 31, en Albudeite. A todos ellos se sumará el 15 de agosto, día inhábil común en toda la Región.

Próximos festivos en la Región de Murcia

Estos serán los festivos comunes que quedarán durante 2026, según el calendario laboral de la Cámara de Comercio de Murcia: