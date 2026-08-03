El Hospital de la Arrixaca en Murcia, líder de España en cuidados crónicos complejos

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) premia con una acreditación a la Unidad de Pacientes Crónicos Complejos (U-PCC) del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Esta sección es la primera acreditada en la Región de Murcia y una de las pocas en España en alcanzar este reconocimiento.

En concreto, solo dos hospitales en todo el país han alcanzado este nivel, que es el de Docente en el Programa Nacional de Pacientes Pluripatológicos. "Esta acreditación no solo avala la calidad asistencial, sino también la capacidad docente e investigadora de la Unidad, respaldada por su actividad científica en publicaciones de impacto", afirman desde la Consejería de Salud.

Añaden que la U-PCC del Área I "se consolida así, como un modelo innovador tras ocho años de desarrollo, centrado en la atención integral de pacientes con múltiples patologías, alta fragilidad y elevada complejidad clínica".

Listado de centros hospitalarios que han obtenido la acreditación de la Sociedad Española de Medicina Interna. / L.O.

Equipo de referencia

El enfoque de la Unidad de Pacientes Crónicos Complejos se basa en la centralización del manejo clínico en un equipo de referencia, lo que facilita la coordinación de forma eficiente, la intervención de distintos profesionales y niveles asistenciales, evitando la fragmentación de la atención y las consecuencias de la discontinuidad del proceso.

En este modelo, destaca la Comunidad que "el papel fundamental de la enfermera gestora de casos, figura clave en el seguimiento continuo del paciente". Su labor señalan que incluye la monitorización telefónica, la detección precoz de descompensaciones, la educación sanitaria, la modulación del tratamiento farmacológico y la coordinación entre Atención Primaria, hospital y otros recursos asistenciales. Asimismo, los pacientes disponen además de un canal directo de contacto con esta profesional.

Además del canal directo, para garantizar la atención mantenida al paciente, la Unidad mantiene un trabajo coordinado con dispositivos como la Hospitalización a Domicilio, la Unidad de Corta Estancia, Farmacia Hospitalaria, Trabajo Social, Cuidados Paliativos y Atención Primaria.

Modelo selectivo

Esta forma de trabajo y atención al enfermo se realiza debido a que la U-PCC está dirigida a un perfil muy específico de usuarios. La Consejería de Salud indica que esta sección "mantiene un modelo selectivo de entre 200 y 240 pacientes activos".

De esta manera, la Comunidad indica que esta sección de la Arrixaca puede ofrecer una atención personalizada y de alta intensidad, optimizando los recursos y mejorando los resultados en salud.

Por último, señalan que "con esta acreditación, la Arrixaca se posiciona como un referente regional y nacional en la atención al paciente crónico complejo, demostrando que la clave para afrontar el reto de la cronicidad pasa por la coordinación, la anticipación y un enfoque centrado en el perfil de cada individuo".