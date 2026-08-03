Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes

El despido de una encargada de tienda en Murcia por el uso excesivo del teléfono durante su jornada laboral ha quedado definitivamente confirmado. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por la trabajadora, que buscaba revertir su cese, y ratifica que el despido fue procedente.

El motivo no fue un hecho puntual, sino un comportamiento reiterado que los magistrados no dudan en calificar con dureza. Según la resolución, en la conducta de la empleada hubo deslealtad y abuso de confianza, elementos suficientes para justificar un despido disciplinario.

Ocho horas y veinte minutos de llamadas en un mes

El dato que más pesa en la sentencia es contundente: en el transcurso de un solo mes, las llamadas realizadas por la encargada a una empleada de otra tienda de la misma cadena sumaron ocho horas y veinte minutos. Un tiempo que, según queda acreditado, no tenía nada que ver con cuestiones laborales.

De hecho, la Sala es clara al respecto: está acreditado que fue la autora de las llamadas y que el contenido de las mismas era ajeno a temas profesionales, puesto que los temas de trabajo se consultaban al jefe, no a los compañeros.

Órdenes para bloquear comisiones a sus empleadas

Pero el uso desmedido del teléfono no fue el único cargo que se le imputó. La sentencia recoge otro episodio que agrava su situación: la encargada dio órdenes a las empleadas de la tienda que dirigía para que no efectuaran las ventas por reposición de cierto material con recetas, "impidiendo que pudieran generar comisiones".

Para el tribunal, el cargo que ocupaba la trabajadora es precisamente lo que convierte estos hechos en algo más grave. La sentencia subraya que la conducta de la despedida adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que era la encargada del comercio y que, como tal, estaba llamada a dar ejemplo.

Con esta resolución, el TSJ de Murcia cierra la vía judicial a la trabajadora y confirma que la empresa actuó dentro de la legalidad al prescindir de sus servicios.