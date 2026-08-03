La Comunidad destina casi 475.000 euros a entidades sociales para combatir la violencia de género en la Región

La Comunidad ha lanzado una nueva convocatoria dirigida a reforzar sus actuaciones para combatir la violencia contra las mujeres. La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha convocado ayudas, por un importe de 474.830 euros, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro que forma parte del conjunto de actuaciones que la Consejería impulsa de manera continuada para prevenir, detectar y combatir cualquier forma de violencia contra la mujer.

A través de estas ayudas, la Comunidad abre la puerta a que las entidades sociales desarrollen líneas de acción diseñadas por la propia Consejería, tanto en materia de sensibilización y concienciación como en el acompañamiento, asistencia y recuperación de mujeres víctimas de violencia.

La convocatoria, publicada la pasada semana en el BORM, está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 16 de septiembre.

Pueden optar a estas ayudas entidades implantadas en la Región que tengan entre sus fines la sensibilización, prevención, atención, acompañamiento o inserción sociolaboral de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.

El importe total de la inversión se distribuye en dos líneas de actuación, la primera destinada a proyectos de sensibilización y concienciación social frente a las diferentes formas de violencia contra la mujer, dirigidos a la población en general y a jóvenes y adolescentes, para los que se destinarán 74.830 euros, con un máximo de 20.000 euros por proyecto.

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La segunda línea de actuación engloba las actuaciones de asistencia, acompañamiento y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos e hijas, también de víctimas de cualquier tipo de violencia, con especial atención en aquellas más vulnerables, como mujeres mayores o con discapacidad. A estos proyectos se destinará un importe total de 400.000 euros, con un máximo de 140.000 euros por proyecto.