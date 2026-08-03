Cinco municipios de la Región de Murcia ocupan puestos en el 'top 10' de los más calurosos de España este lunes

El calor en la Región de Murcia no cesa y la mejor prueba es la lista de territorios más calurosos del día que publica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus canales oficiales.

Esta vez la ciudad de Murcia se queda con el primer puesto dentro de la Comunidad, con temperaturas rozando los 40 grados (39,8ºC) a las 13.50 horas. Muy cerca de esta cifra estuvo Lorca, con 39,7ºC; Archena , con 39,6ºC; Molina de Segura, con 39,5ºC, y Alhama de Murcia, con 39,4ºC.

Estas localidades se situaron entre las diez temperaturas más elevadas registradas este lunes en España hasta las 17.30 horas, en una jornada marcada por el calor en buena parte del país.

Pese a los elevados datos de la Región, las temperaturas más altas de la jornada se registraron en Canarias, con 43,8ºC en La Aldea de San Nicolás (Las Palmas), seguida de San Bartolomé de Tirajana (42,2ºC) y Agüimes (41,2ºC), mientras que Coín (Málaga) alcanzó los 40,2ºC.

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Todos estos temperaturas se registraron hasta las 17.30 horas.