Estío
Cinco municipios de la Región de Murcia ocupan puestos en el 'top 10' de los más calurosos de España este lunes
El territorio regional acapara gran parte de la lista con temperaturas cercanas a los 40 grados
Europa Press
El calor en la Región de Murcia no cesa y la mejor prueba es la lista de territorios más calurosos del día que publica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus canales oficiales.
Esta vez la ciudad de Murcia se queda con el primer puesto dentro de la Comunidad, con temperaturas rozando los 40 grados (39,8ºC) a las 13.50 horas. Muy cerca de esta cifra estuvo Lorca, con 39,7ºC; Archena , con 39,6ºC; Molina de Segura, con 39,5ºC, y Alhama de Murcia, con 39,4ºC.
Estas localidades se situaron entre las diez temperaturas más elevadas registradas este lunes en España hasta las 17.30 horas, en una jornada marcada por el calor en buena parte del país.
Pese a los elevados datos de la Región, las temperaturas más altas de la jornada se registraron en Canarias, con 43,8ºC en La Aldea de San Nicolás (Las Palmas), seguida de San Bartolomé de Tirajana (42,2ºC) y Agüimes (41,2ºC), mientras que Coín (Málaga) alcanzó los 40,2ºC.
Todos estos temperaturas se registraron hasta las 17.30 horas.
- Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
- Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
- Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
- Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
- El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena
- El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”
- ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
- Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia