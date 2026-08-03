Cinco años del banco regional de leche materna: gotas de solidaridad y vida para alimentar a más de 780 recién nacidos

El banco regional de leche materna ha permitido alimentar ya a 781 neonatos que no podían recibir leche de sus madres, desde que se creó en marzo de 2021 en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

En el banco de leche se procesa, analiza, almacena y distribuye este alimento para nutrir a los recién nacidos hospitalizados que, por diferentes motivos, no disponen de leche suficiente de su madre y son especialmente vulnerables.

Hasta ahora 697 mujeres han donado un total de 3.510 litros de leche materna. Con ella se ha alimentado a recién nacidos ingresados en los hospitales Virgen de la Arrixaca, Santa Lucía y Rafael Méndez. En lo que va de año 2026 se han registrado 123 nuevas mujeres donantes, que han aportado 476 litros de leche a 103 neonatos.

El banco regional de leche materna celebra este año su quinto aniversario consolidado como un recurso esencial para la atención neonatal, la mayoría prematuros, en la Región. Desde el 1 de agosto y hasta el día 7 se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna para crear conciencia sobre los beneficios que esta práctica supone para los neonatos. Por ello, desde el Servicio Murciano de Salud se anima a todas las madres a que alimenten a los recién nacidos con su propia leche.

La leche materna es el mejor alimento para los lactantes, a quienes favorece su desarrollo. En el caso de neonatos con alguna patología, como los prematuros con menos de 1.500 gramos de peso, sus beneficios incluyen la prevención y reducción de la enterocolitis necrosante, una complicación que pueden sufrir los bebés prematuros y que afecta al intestino.

La Consejería de Salud anima a las mujeres que se encuentren en periodo de lactancia a que se hagan donantes de leche, para lo que pueden contactar con el Banco de Leche Materna en los teléfonos de Murcia (968 369 802) y Cartagena (968 110 799). Las mujeres son seleccionadas tras una entrevista clínica y una analítica (serológica y de tóxicos) y, si todo está correcto, se aceptan como donantes. Las participantes se extraen la leche en su vivienda y la congelan. Una empresa de transporte recoge la leche en los domicilios de las donantes en cualquier punto de la Región y la traslada al banco de leche de la Arrixaca para su análisis.