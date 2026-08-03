La Aemet avisa de otro lunes sofocante en la Región con alertas activas y el termómetro desafiando los 40 grados

El termómetro sigue mostrándose implacable con la Región de Murcia. Este lunes volverá a ser un día de calor intenso, con Murcia capital rozando los 39 grados y buena parte del territorio bajo aviso naranja o amarillo por altas temperaturas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo se mantendrá poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas a partir de la segunda mitad del día, y con una ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la Región.

Murcia, la más calurosa con 39 grados

Las máximas volverán a ser el tema de conversación principal del día entre los vecinos de la Comunidad. Murcia capital encabezará la lista con 39 grados, seguida de Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla, que llegarán a los 37 grados. Cartagena, más suavizada por la influencia del litoral, se quedará en 35 grados.

Estas son las temperaturas mínimas y máximas previstas para este lunes en varios puntos de la Región:

Caravaca de la Cruz : 18 y 37 grados

: 18 y 37 grados Cartagena : 23 y 35 grados

: 23 y 35 grados Lorca : 23 y 37 grados

: 23 y 37 grados Murcia : 24 y 39 grados

: 24 y 39 grados Yecla: 20 y 37 grados

La Aemet apunta además que las máximas descenderán en el norte de la Región, mientras que en el resto del territorio murciano los cambios serán mínimos. Eso sí, el calor no dará respiro ni de noche: la Región se sitúa dentro de la amplia franja del sureste peninsular donde se esperan noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, y que en puntos del litoral mediterráneo podrían superar incluso los 25 grados.

Mapa de alertas por altas temperaturas de la Región de Murcia para este lunes, 3 de agosto. / 112

Aviso naranja en la Vega del Segura

El calor ha obligado a la Aemet a activar el aviso naranja por altas temperaturas en la Vega del Segura, mientras que el aviso amarillo afectará a las zonas del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. Ambas alertas estarán activas desde las 13.00 hasta las 20.00 horas de este lunes.

La Región de Murcia se suma así a otras comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares y Cataluña, que también mantendrán avisos por calor a partir del mediodía, según la previsión nacional de la Aemet.

En cuanto al viento, la jornada transcurrirá con intervalos flojos y variables, aunque por la tarde se esperan rachas moderadas de componente oeste o suroeste que podrían aliviar ligeramente la sensación de calor en algunas zonas.

Riesgo extremo de incendio en el Altiplano y la Cuenca de Mula

El calor y la sequedad ambiental disparan también el peligro de incendio forestal. Según los datos de la Aemet para este lunes, el nivel de riesgo se sitúa en extremo en el Altiplano y la Cuenca de Mula, mientras que será muy alto en el Guadalentín, el Noroeste y la Vega Alta-Ricote-Murcia. El resto del territorio, correspondiente al Litoral este y Litoral oeste, se mantiene en nivel moderado.

Ante este escenario, la dirección del Plan Infomur, encargado de la lucha contra los incendios forestales en la Región, ha recordado que la mayoría de los fuegos puede evitarse si se siguen unas sencillas normas: