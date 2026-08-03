Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Veranos tropicales MurciaRobos cadenas collares MurciaEncargada despedidaAlberto González Real Murcia
instagramlinkedin

Social

Hasta 35 muertes ocurridas en la Región de Murcia durante el mes de julio estarían atribuidas al calor

El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III estima 2.036 decesos por altas temperaturas durante el pasado mes en España, mientras la cuarta ola dejó un balance provisional de 183 fallecimientos

Una mujer fotografía un termómetro en Murcia en plena ola de calor.

Una mujer fotografía un termómetro en Murcia en plena ola de calor. / Marcial Guillén

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El mes de julio ha dejado un balance provisional de 2.036 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas en España, 35 de ellas en la Región de Murcia, según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Concluye el mes con el fin de la cuarta ola de calor de este año que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha durado desde el día 29 al 31 de julio y ha causado un total de 183 muertes atribuibles al calor.

El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo ('sobremortalidad').

La mayor sobremortalidad de esta cuarta ola de calor, que afecta sobre todo a los más vulnerables agravando patologías previas, se produjo ayer, 31 de julio, cuando se registraron 67 muertes, unos datos que son preliminares por lo que habrá que esperar una semana para que sean más estables. Según estos datos, el jueves 30 la cifra provisional de fallecidos fue de 65, y el miércoles 29 de julio, 51.

Los fallecidos por causas atribuibles a las altas temperaturas de la tercera ola, del 21 al 23 de julio ya con datos firmes, han sido según MoMo un total de 138, mientras que en la segunda, de 5 al 9 de julio, fueron 454.

Según la Aemet, la cuarta ola de calor terminó este viernes, cuando se registraron temperaturas de 40 a 42º en el sureste peninsular y el Guadalquivir. Este sábado se producirá un descenso de temperaturas en el área mediterránea y sin cambios o ligeros ascensos en el resto del país. El domingo y el lunes las temperaturas bajarán de forma generalizada. "Seguirá haciendo calor, pero ya no será extremo, sino con valores más propios de la época", señala la AEMET en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Pese al descenso de temperaturas previsto, el peligro de incendios continuará en "valores muy altos o extremos" en la mayor parte de España, advierte

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
  2. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  3. Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
  4. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  5. ¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento
  6. El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena
  7. El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”
  8. Pegan fuego a la casa de la familia acusada de linchar y matar a puñaladas a un hombre en Murcia

Hasta 35 muertes ocurridas en la Región de Murcia durante el mes de julio estarían atribuidas al calor

Hasta 35 muertes ocurridas en la Región de Murcia durante el mes de julio estarían atribuidas al calor

Hasta 45 grados en la cocina: CC OO denuncia ante la Inspección de Trabajo "graves deficiencias de climatización" en el Hospital Reina Sofía de Murcia

Hasta 45 grados en la cocina: CC OO denuncia ante la Inspección de Trabajo "graves deficiencias de climatización" en el Hospital Reina Sofía de Murcia

Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de agosto

Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de agosto

Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes

Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes

El PSOE exige una Ley de Cambio Climático para anticiparse a las olas de calor, a los incendios y a las danas

Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza V-16 pero no poner la placa de señalización V-20: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza V-16 pero no poner la placa de señalización V-20: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Diez postres murcianos para terminar la comida con el mejor sabor

Diez postres murcianos para terminar la comida con el mejor sabor

La Aemet avisa de otro lunes sofocante en la Región con alertas activas y el termómetro desafiando los 40 grados

La Aemet avisa de otro lunes sofocante en la Región con alertas activas y el termómetro desafiando los 40 grados
Tracking Pixel Contents