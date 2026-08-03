Social
Hasta 35 muertes ocurridas en la Región de Murcia durante el mes de julio estarían atribuidas al calor
El sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III estima 2.036 decesos por altas temperaturas durante el pasado mes en España, mientras la cuarta ola dejó un balance provisional de 183 fallecimientos
EFE
El mes de julio ha dejado un balance provisional de 2.036 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas en España, 35 de ellas en la Región de Murcia, según las estimaciones del sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).
Concluye el mes con el fin de la cuarta ola de calor de este año que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha durado desde el día 29 al 31 de julio y ha causado un total de 183 muertes atribuibles al calor.
El sistema MoMo, desarrollado por la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, no es un registro de muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando las temperaturas y la mortalidad diaria observada con la esperada para ese periodo de tiempo ('sobremortalidad').
La mayor sobremortalidad de esta cuarta ola de calor, que afecta sobre todo a los más vulnerables agravando patologías previas, se produjo ayer, 31 de julio, cuando se registraron 67 muertes, unos datos que son preliminares por lo que habrá que esperar una semana para que sean más estables. Según estos datos, el jueves 30 la cifra provisional de fallecidos fue de 65, y el miércoles 29 de julio, 51.
Los fallecidos por causas atribuibles a las altas temperaturas de la tercera ola, del 21 al 23 de julio ya con datos firmes, han sido según MoMo un total de 138, mientras que en la segunda, de 5 al 9 de julio, fueron 454.
Según la Aemet, la cuarta ola de calor terminó este viernes, cuando se registraron temperaturas de 40 a 42º en el sureste peninsular y el Guadalquivir. Este sábado se producirá un descenso de temperaturas en el área mediterránea y sin cambios o ligeros ascensos en el resto del país. El domingo y el lunes las temperaturas bajarán de forma generalizada. "Seguirá haciendo calor, pero ya no será extremo, sino con valores más propios de la época", señala la AEMET en sus redes sociales.
Pese al descenso de temperaturas previsto, el peligro de incendios continuará en "valores muy altos o extremos" en la mayor parte de España, advierte
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