‘12 meses, 12 oficios’ descubre al público la talla en piedra natural

La edil de Comercio y Artesanía del Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, junto al director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Región de Murcia, Rafael Gómez Carrasco, y el presidente de la Asociación de Artesanos de Lorca (ARTELOR), Martín Lario, han presentado una nueva edición del programa ‘12 meses, 12 oficios’, que durante el mes de agosto estará dedicada a la talla en piedra natural, una iniciativa que busca descubrir la creatividad, la tradición y la maestría de un oficio representativo de la tierra.

La iniciativa está organizada por la Asociación de Artesanos de Lorca (ARTELOR), en colaboración con la Concejalía de Promoción Comercial y Artesanía del Ayuntamiento de Lorca y con el patrocinio de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales de la Región de Murcia.

Martínez señaló que «la talla en piedra natural representa una parte muy importante de la tradición artesana de Lorca. Detrás de cada pieza hay horas de dedicación, conocimiento y un trabajo minucioso que merece ser conocido y reconocido por toda la ciudadanía. Con esta nueva propuesta seguimos dando visibilidad al enorme talento de nuestros artesanos y acercando a lorquinos y visitantes un oficio que forma parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural».

Asimismo, la edil destacó que «desde el Ayuntamiento continuamos respaldando iniciativas que contribuyen a conservar nuestros oficios tradicionales, impulsar el comercio artesanal y promover el relevo generacional, mostrando que la artesanía también es innovación, creatividad y una oportunidad de desarrollo económico y turístico para nuestro municipio».

La exposición permanecerá abierta al público del 4 al 27 de agosto en la Casa del Artesano, donde los visitantes podrán contemplar una selección de piezas elaboradas en piedra natural que muestran las múltiples posibilidades artísticas y decorativas de este material, así como el valor del trabajo realizado de forma completamente artesanal.

La programación contará con la participación de Paca Molina Manzanares, gerente de Piedra Viva Hermanas Molina, empresa artesana especializada en el diseño y elaboración de piezas en piedra natural. Continuadora de una tradición familiar ligada al trabajo de la piedra, combina las técnicas artesanales de talla, labrado y acabado manual con propuestas creativas y contemporáneas, dando forma a esculturas, elementos decorativos y piezas personalizadas que ponen en valor la riqueza y la versatilidad de este oficio.

Como complemento a la exposición, se celebrarán demostraciones en vivo los días 6, 13, 20 y 22 de agosto, en horario de 11.00 a 13.00 horas, en las que la artesana mostrará al público las herramientas, técnicas y procesos empleados en la talla y transformación de la piedra natural.

La asistencia a estas demostraciones será gratuita, aunque los grupos interesados deberán realizar inscripción previa a través del teléfono 968 320 898.

Con esta nueva edición de ‘12 meses, 12 oficios’, la Casa del Artesano pretende reafirmar su compromiso con la difusión y promoción de los oficios artesanos, acercando al público el patrimonio, la innovación y el talento de los profesionales que mantienen vivas unas tradiciones que forman parte de la identidad cultural y económica de Lorca y de la Región, asegura el Consistorio.