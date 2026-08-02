¿Se verá el eclipse del 12 de agosto desde la Región de Murcia? Consulta la visibilidad municipio por municipio y los horarios del evento

Es una fecha marcada desde hace meses para muchos, pero una buena parte de los murcianos todavía se pregunta si el eclipse del 12 de agosto se dejará notar realmente desde nuestra Comunidad. La respuesta es sí y no. Ese día, la sombra de la Luna cruzará la Península de oeste a este y permitirá ver un eclipse total en buena parte de la mitad norte del país, mientras que en otras zonas se observará como parcial, como en el caso de la Región de Murcia.

Mapa del eclipse del 12 de agosto. / E. P.

Sin embargo, dependiendo de la localización de cada municipio, el porcentaje de sol que se verá eclipsado variará. Los municipios que gozarán de mayor suerte serán los del norte y este. Yecla, Jumilla o Cieza se encuentran más cercanas a la franja donde se cubrirá en su totalidad.

Por el contrario, en los municipios del suroeste, como Lorca, Águilas o Mazarrón, el sol se verá eclipsado en menor medida.

Visibilidad del eclipse, municipio por municipio Abanilla - 98,76 % Abarán - 98,58 % Águilas - 97,83 % Albudeite - 98,30 % Alcantarilla - 98,40 % Alcázares (Los) - 98,19 % Aledo - 98,14 % Alguazas - 98,39 % Alhama de Murcia - 98,07 % Archena - 98,45 % Beniel - 98,55 % Blanca - 98,56 % Bullas - 98,24 % Calasparra - 98,32 % Campos del Río - 98,28 % Caravaca de la Cruz - 98,22 % Cartagena - 98,04 % Cehegín - 98,23 % Ceutí - 98,37 % Cieza - 98,62 % Fortuna - 98,68 % Fuente Álamo de Murcia - 98,09 % Jumilla - 99,00 % Librilla - 98,15 % Lorca - 97,97 % Lorquí - 98,40 % Mazarrón - 97,99 % Molina de Segura - 98,47 % Moratalla - 98,26 % Mula - 98,20 % Murcia - 98,37 % Ojós - 98,45 % Pliego - 98,23 % Puerto Lumbreras - 97,90 % Ricote - 98,53 % San Javier - 98,12 % San Pedro del Pinatar - 98,10 % Santomera - 98,55 % Torre-Pacheco - 98,14 % Torres de Cotillas (Las) - 98,39 % Totana - 98,09 % Ulea - 98,48 % Unión (La) - 98,03 % Villanueva del Río Segura - 98,46 % Yecla - 99,27 %

Aunque sean porcentajes muy altos, una mínima variación puede hacer variar considerablemente la experiencia, tanto por la duración del evento como por la reducción de la entrada de luz solar.

¿Cuánto dura el evento y a qué hora es?

El inicio será en torno a las 19.40 horas y finalizará a las 21.03, alcanzando el pico máximo a las 20.35 horas.

Primer eclipse solar en más de un siglo

Los astros se han alineado, y nunca mejor dicho, para que España viva el primer eclipse solar en más de un siglo con todo el esplendor cósmico. Y es que, según explican los astrónomos, el próximo 12 de agosto viviremos primero un atardecer mágico en el que, alrededor de las ocho de la tarde, la Luna pasará ante el Sol y provocará durante unos instantes un mágico halo de oscuridad. Justo después, al finalizar el ocaso, el cielo lucirá más oscuro que nunca gracias a la presencia de una Luna nueva y será ahí cuando empiece el segundo espectáculo. La noche del "eclipse del siglo", de hecho, en los cielos españoles también se registrará uno de los momentos álgidos de la lluvia de estrellas de las Perseidas en la que se podrán observar hasta 200 meteoros por hora.