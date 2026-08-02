Un terremoto de magnitud 3,9 hace temblar la Región de Murcia

Un terremoto de categoría 3,9 en la escala de Richter hizo temblar a la ciudad de Murcia esta mañana. Varias personas reportan que en sus hogares se notó el movimiento. Ordenadores y dispositivos electrónicos se tambalearon durante un breve segundo.

Si bien en un principio la alerta del sistema de Google cifraba en 4,5 la magnitud del terremoto, tanto el Ministerio de Transportes como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han rebajado esta cifra hasta los 3,9.

De acuerdo con el Servicio de Emergencias 112 de la Región de Murcia, por el momento no se han registrado daños. No obstante, se están produciendo muchas llamadas a los teléfonos de atención a la ciudadanía. En total se habrían producido más de 80 llamadas.

La mayor parte de las comunicaciones han correspondido a vecinos que alertaban de que habían sentido el temblor o solicitaban información tras percibir la sacudida, que ha llevado a muchas personas a salir momentáneamente de sus viviendas por precaución.

Tal y como indicó en su página web el IGN, el epicentro del seísmo fue Librilla. Más concretamente, en Barqueros, un pueblo que limita esta localidad con el municipio de Mula. El terremoto alcanzó una profundidad de 5 kilómetros y se desarrolló, exactamente, a las 11.59 horas.

El terremoto se ha dejado sentir en numerosos municipios de la Región, entre ellos Alhama de Murcia, Albudeite, Campos del Río, Lorca, Murcia, Bullas, Cartagena y Villanueva del Río Segura. Pese a la amplia percepción del seísmo, el 112 insiste en que, hasta el momento, no consta ningún incidente de consideración.

El temblor se ha producido en una jornada marcada por las altas temperaturas, en la que gran parte de la población permanecía en el interior de sus viviendas para resguardarse del calor, una circunstancia que probablemente ha favorecido que el movimiento sísmico fuera percibido por un mayor número de personas.

Notificaciones

Una estampa habitual cada vez que tiene lugar un fenómeno de estas magnitudes es la de los comentarios en redes sociales de usuarios que muestran capturas de las notificaciones enviadas por los distintos sistemas de alerta a sus teléfonos.

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Una captura de pantalla del aviso inicial enviado por Google a los móviles. / L. O.

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