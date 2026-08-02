Más allá de la playa: los cinco campings de interior mejor valorados en Murcia

La Región de Murcia abarca paisajes y escenarios que van más allá de la típica estampa costera de todos los veranos. Para quienes prefieran un turismo de interior, conviene hacer un repaso de los cinco lugares de acampada mejor valorados por los usuarios de internet. Ya solo queda reunirse bajo los árboles, asar unos malvaviscos y contemplar la cúpula de estrellas que se alza sobre el aire limpio de la montaña.

Camping Sierra Espuña

Camping Sierra Espuña / L.O.

Ubicado en la mayor masa arbórea de toda la Región de Murcia, esta zona de acampada cuenta con 18.000 metros cuadrados. El camping, abierto todo el año, se encuentra junto a la aldea de El Berro, a 650 metros sobre el nivel del mar, conocida por su amplia diversidad ambiental. En el pueblo habitan permanentemente unos 100 vecinos y dispone de cafeterías, restaurantes, panaderías, supermercado... Quienes visiten este camping podrán alojarse en las parcelas o cabañas que conforman el recinto, para disfrutar en el corazón de uno de los parques naturales más emblemáticos de la Región, caracterizado por su valor ecológico, sus rutas y su historia.

Camping La Fuente

Camping La Fuente / L.O.

¿Quién dijo que es necesario ir a la playa para disfrutar de un buen chapuzón? Situado en Los Baños de Fortuna, a 3 kilómetros del municipio del mismo nombre y a solo 25 de la capital murciana, este emplazamiento también puede visitarse durante todo el año: «Nuestro clima seco y soleado ofrece la posibilidad de disfrutar de nuestras instalaciones todo el año», afirman desde la propia página web. El recinto, que cuenta con cuatro piscinas climatizadas tipo spa (de 32 a 36 grados), camas de aire, cañones y cascadas, se encuentra en un entorno con gran tradición en baños termales, pues romanos y musulmanes ya conocían las propiedades de las aguas que brotan de estas tierras.

Glamping de Huerta La Arboleja

Glamping de Huerta La Arboleja / L.O.

Combinar el confort de la ciudad con el encanto de la huerta murciana es posible. Este 'glamping', modalidad de acampada que combina la naturaleza del camping tradicional con los lujos de un hotel, se encuentra a tan solo un kilómetro del centro de Murcia. Ubicado entre naranjos, ofrece una experiencia que funde el olor a Huerta con las ventajas de disponer de una tienda adaptada a las comodidades del siglo XXI. El espacio incluye calefacción y aire acondicionado, este último imprescindible para sobrevivir a unos termómetros que no dan tregua en la Región, así como cama doble, o la opción de poseer dos camas supletorias, baño privado, mini nevera portatil, microondas...

Camping Totana Park

Camping Totana Park / L.O.

¿Y qué sucede con quienes quieran recorrer la Región a bordo sus caravanas? El murciano municipio de Totana cuenta en su haber con una zona de acampada que dispone de amplias parcelas para vehículos grandes y caravanas. Se tata del Camping Totana Park, ubicado a media hora de las playas de Mazarrón y a unos escasos cinco kilómetros del Parque Regional de Sierra Espuña. Además de los terrenos «ideales» para caravanas, como explican desde la página web, el recinto cuenta con una variedad de opciones de alojamiento que abarcan desde bungalows y cabañas hasta «modernas» mobile homes.

Casas Rurales La Caraba

Casas Rurales La Caraba / L.O.

Cerramos esta lista con un complejo ubicado en un entorno montañoso y rodeado de bosques, con vistas «espectaculares» de la localidad de Moratalla, como afirman desde su página web. A las tres piscinas rodeadas de vegetación y diseñadas para todas las edades hay que añadir las barbacoas con las que cuentan las casas para cocinar al aire libre. Sus pistas de «futbito», baloncesto y hasta petanca se vuelven un espacio «ideal para pasar un buen rato en familia o con amigos». Los amantes de la fauna podrán disfrutar de la variedad de animales que viven en la minigranja del recinto: gallinas, granjas, conejos y hasta caballos son algunos de los «amigos del campo» que ofrece el lugar.