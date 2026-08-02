Los murcianos refuerzan su colchón financiero guardando 140 millones de euros cada mes en el banco

El colchón financiero de los hogares murcianos no deja de crecer pese al encarecimiento del coste de la vida y la incertidumbre económica, hasta el punto de que vuelve a batir récord. Las familias de la Región de Murcia siguen incrementando de forma notable el dinero que mantienen guardado y depositado en sus entidades bancarias: la suma total de ahorros en las cuentas ya superan los 30.332 millones de euros al cierre del primer trimestre de 2026, según los últimos datos publicados por el Banco de España.

La cifra supone un aumento de unos 1.686 millones de euros más que en el mismo periodo del año 2025, cuando tanto hogares y empresas contaban con 28.647 millones en depósitos, lo que supone un crecimiento interanual del 5,88%. Para visualizarlo de una forma más clara, durante el último ejercicio familias y negocios de la Región han guardado una media de 140,4 millones de euros al mes pese al aumento de la inflación, de la cesta de la compra y el temor a que los distintos conflictos internacionales puedan seguir repercutiendo en los precios de alimentos, materiales o combustibles.

Las últimas estadísticas del Banco de España confirman que la Región de Murcia cosechó así entre enero y marzo del presente año un volumen de ahorro récord al ser el más elevado de toda la serie estadística disponible. Solo durante la última década, los depósitos de familias y empresas se han incrementado en 6.597,81 millones de euros. En marzo de 2016 ascendían a 23.734,54 millones, por lo que desde entonces han crecido un 27,8%.

El 84% del capital permanece en cuentas a la vista, reflejo de una estrategia de prudencia y liquidez frente a la incertidumbre económica

Al ampliar la comparación hasta los últimos veinte años, el aumento es todavía mayor: en marzo de 2006, las familias y empresas murcianas tenían depositados 17.624 millones de euros. Desde entonces, sus ahorros se han incrementado en 12.707 millones, lo que representa una subida del 72,1% a lo largo de estas dos décadas.

Dinero en cualquier momento

A pesar de la evolución registrada a lo largo de los años, hay un aspecto que apenas ha cambiado respecto a la preferencia de los ahorradores murcianos por mantener su dinero disponible. Las familias y empresas de la Comunidad siguen apostando mayoritariamente por los depósitos a la vista, por cuentas que permiten disponer del dinero en cualquier momento. Esta modalidad concentra 25.518 millones de euros, el 84% del ahorro depositado en las entidades financieras. En cambio, los depósitos a plazo reúnen 4.810 millones, equivalentes al 15,9% del total. Por otra parte, las cesiones temporales de activos tienen un peso prácticamente testimonial, con apenas 3,39 millones de euros.

El incremento de los depósitos pone de manifiesto la capacidad de ahorro que mantienen hogares y empresas de la Región, pero mostrando también signos de cautela ante la incertidumbre económica, favoreciendo el 'tirar' de liquidez frente a otras opciones de inversión.

Préstamos al alza

Al cierre del primer trimestre, las familias y empresas mantenían préstamos con las entidades financieras por valor de casi 25.312 millones de euros, frente a los 24.944 millones contabilizados un año antes, un incremento que asciende a 367,62 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 1,47%.

Aun así, el volumen de crédito continúa entre los más reducidos de las dos últimas décadas. De hecho, el dato de marzo de 2026 es el tercer más bajo registrado en un primer trimestre desde 2006, solo por encima de los correspondientes a 2024 y 2025. La situación contrasta así con la vivida durante los primeros años de la crisis inmobiliaria: en el primer trimestre de 2009, el saldo de los préstamos llegó a situarse en 49.429 millones de euros.

Los depósitos crecen un 27% en la última década, mientras el crédito se mantiene casi la mitad por debajo del máximo de la crisis

Desde aquel máximo, el endeudamiento se ha reducido en 24.117,02 millones de euros, lo que representa un descenso del 48,8%. Con estos datos, prácticamente se ha recortado la mitad de la deuda bancaria acumulada entonces. En la actualidad, los depósitos de familias y empresas superan el volumen de sus préstamos en 5.020,48 millones de euros, lo que da buena cuenta de que, a priori, debería haber una posición financiera más sólida que la existente durante los años de la crisis.

Misma situación en administraciones

Las administraciones públicas de la Región de Murcia también han aumentado el dinero depositado en las entidades financieras. Al cierre de marzo de 2026 acumulaban 991,41 millones de euros, frente a los 892,75 millones registrados un año antes, lo que supone un incremento de 98,66 millones.

Sin embargo, este crecimiento del ahorro ha venido acompañado de un aumento aún mayor del endeudamiento bancario, ya que los créditos concedidos a las administraciones públicas ascendían en marzo de 2026 a 940,16 millones de euros, frente a los 734,63 millones del mismo periodo del año anterior. El saldo de la deuda pública con las entidades financieras creció así en 205,53 millones de euros en solo doce meses, lo que equivale a un aumento cercano al 28%.

En conjunto, si se sumasen los depósitos de las administraciones públicas, las familias y las empresas, las entidades financieras custodiarían 31.323,75 millones de euros procedentes de la Región de Murcia. Por su parte, el volumen total de créditos concedidos a los sectores público y privado alcanza los 26.252,03 millones de euros.

La Comunidad recibe 41 millones del reparto del impuesto a la banca

La Comunidad debe recibir unos 41 millones de euros procedentes del impuesto estatal a la banca recaudado en 2025, una cantidad que representa el 2,89% de los 1.423 millones ingresados por el Estado.

El tributo grava el margen positivo obtenido por las entidades financieras con los intereses y las comisiones de su actividad en España. El criterio elegido por el Gobierno no atiende a la población, al coste de los servicios públicos ni a la situación financiera de cada territorio, sino al peso del PIB regional dentro del conjunto de las comunidades de régimen común.

Obtendrá el 2,9% de los 1.423 millones recaudados por el Estado al aplicarse un criterio basado en el PIB regional

Este sistema beneficia a las autonomías con economías de mayor tamaño, como Madrid o Cataluña, y penaliza a regiones como Murcia, que arrastra una situación de infrafinanciación que tanto viene denunciando precisamente el Gobierno autonómico en los últimos días de cara a esa reunión el próximo 4 de septiembre donde el Ministerio de Hacienda debe abordar con las comunidades la reforma del sistema de financiación..

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La Comunidad concentra aproximadamente el 3,45% de la población de las autonomías de régimen común, pero solo recibirá el 2,89% de los fondos que se recaudaron el pasado año. Con un reparto estrictamente poblacional le habrían correspondido unos 49,1 millones de euros, cerca de ocho millones más que con el modelo aprobado.