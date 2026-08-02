Un motor tecnológico en la Región de Murcia

A menudo la Región de Murcia lidia con estereotipos que la sitúan como un espacio en el que solo hay lugar para la actividad agrícola y ganadera. Si bien es cierta la fortaleza de estos sectores, el territorio regional concentra la mayor parte de su PIB en otras actividades. El turismo, por ejemplo, se encuentra en pleno desarrollo y cada vez consigue números más destacados. También crece el ocio, la industria manufacturera y, sobre todo, la tecnología.

De la Región se puede extraer un significativo número de compañías que se dedican a innovar en el mundillo de los gadgets tecnológicos. No obstante, tienen por delante grandes retos como conseguir impulsar el tejido industrial en el territorio para que dé el paso hacia la industria 4.0. En esta línea trabajan muchas de las entidades que integran el programa Caetra para las tecnologías duales. Se trata de un proyecto impulsado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) que tiene como objetivo conseguir que se desarrollen productos y servicios válidos tanto para la vida cotidiana como para Defensa.

Aunque en la mayoría de los casos las organizaciones que operan en el marco de esta iniciativa son empresas, existen otro tipo de entidades con responsabilidades más centradas en el apoyo: los centros tecnológicos. En otras palabras, son asociaciones empresariales sin ánimo de lucro que se crean para mejorar la competitividad de un sector en concreto mediante la innovación y la tecnología.

Germán Sancho, director del Centic (una de estas agrupaciones), explica que en la Región de Murcia los centros tecnológicos se estructuran de forma sectorial: "En total hay 9 en la Comunidad y cada uno se centra en una actividad específica". Existe uno para el metal, otro para el mármol, otro para el medioambiente y, en su caso, para las TIC.

Según el director, su función es la de "propiciar la mejora competitiva" de las empresas del sector vía innovación y tecnología. Su estrategia establece un sistema de socios a los que les dan más peso, pero colaboran, de igual forma, con las entidades que no lo son, dado el "carácter abierto" del centro.

Concretamente, el Centic se dedica a ejecutar líneas de desarrollo tecnológico propias que luego transmiten a las empresas; realizan proyectos en colaboración, mediante petición de la compañía o como propuesta del centro; hacen vigilancia tecnológica y divulgación; asesoran mediante consultoría técnica y legislativa; ofrecen ayuda en el proceso de transformación digital; y organizan actividades de formación y búsqueda de financiación para proyectos de I+D+i con subvenciones regionales, nacionales o europeas.

La IA podría llevar a cabo toda la gestión del contenido multimedia en una redacción

Proyectos para Defensa

Uno de los programas más importantes de los que tienen actualmente entre manos es el referente a la Inteligencia Artificial Agéntica: similares a los modelos de lenguaje, pero especializados en tareas específicas. Asimismo, aclara que estos modelos estarían coordinados por otra IA de nivel superior que permitiría la comunicación entre los distintos sistemas agénticos sin la necesidad de que intervenga un humano. Esto último impulsa la capacidad autónoma de estos algoritmos y permite evaluar situaciones -como un desastre natural, ejemplifica Sancho- con mayor rapidez.

El director del centro comenta que esta innovación tiene al periodismo como un posible caso de uso. La IA podría llevar a cabo toda la gestión, etiquetado y limpieza de imágenes y vídeos que normalmente se envían a la redacción y las hemerotecas. Asimismo, añade que, además de organizar el archivo en "tiempo real", puede ingerir el contenido recibido de agencias y fotógrafos para identificar personajes públicos, ubicaciones y transcribir las declaraciones. Por otra parte, ayudaría en las labores de fact checking porque puede detectar ediciones, deepfakes y otro tipo de manipulaciones habituales que tienen lugar en el negocio de la desinformación.

Para la medicina podría ser clave. Subraya que un algoritmo de este tipo puede hacer mucho más que simplemente agendar una cita. A través de un mensaje de texto o voz de WhatsApp en el que un paciente describe sus síntomas, la IA podría interpretarlo, evaluar la urgencia y asignar directamente una cita con un especialista que sepa tratar sus dolencias. Añade que sería una gran herramienta de cara a solucionar el problema de las citas canceladas: el agente podría encontrar a pacientes con patologías similares y ofrecerles la cita para evitar que la cita médica se quede sin aprovechar.

Para la creación de estos modelos de IA utilizan una plataforma genérica a partir de la que configuran las distintas opciones para enfocarlos a una labor concreta. Al respecto del entrenamiento, Sancho afirma que "usamos de todo: machine learning, deep learning, modelos comerciales de lenguaje y otro tipo de algoritmos menos conocidos".

La IA no es su único proyecto en la línea de Defensa, puesto que se encuentran elaborando unos "sistemas de localización híbridos de precisión centimétrica en espacios reducidos", tal y como explica Germán Sancho. Se trata de una tecnología que emplea wifi, Bluetooth, ultra-wideband y tendría aplicaciones en contextos en los que se necesite localizar y referenciar equipos o lugares. Añade que se encuentran probando la posibilidad de añadir ultrasonidos al sistema, así como la IA para conseguir resultados predictivos.

Por otra parte, destaca su línea más incipiente, pero a la que "cada vez queremos dar más importancia": ciberseguridad y comunicaciones seguras. Dentro de esta área pretenden enfocarse principalmente en la protección de los datos y en las redes utilizadas para transmitir información en contextos de Defensa.

Otras acciones

El Centic forma parte de Caetra desde sus inicios. Por tanto, ya lleva a la espalda un buen número de proyectos. De hecho, fueron los encargados de realizar un mapeo de empresas y agentes de la Región con capacidades en el sector de la seguridad y en la gestión de desastres. Esta fue una de las principales fuentes para elaborar el "Catálogo Caetra" que recoge todas las empresas que forman parte del programa y que se puede consultar en su página web.

Otra acción es la colaboración con la compañía 4Radar para desarrollar un sistema de mantenimiento predictivo que no necesite contacto con los motores de los buques de Navantia. Y es que, según comenta, los sensores de contacto tienden a desajustarse o a fallar durante el mantenimiento.

Germán Sancho, director del Centic, junto a otros trabajadores del centro. / Juan Carlos Caval

Germán Sancho, director del Centic: "Es posible que en el futuro haya empresas sin humanos"

El líder del centro tecnológico se muestra optimista al respecto del paso a la industria 5.0, sobre todo por el desarrollo de la IA y la robótica colaborativa que tomarán la responsabilidad de la gestión operativa

El avance tecnológico y la euforia que lo acompaña no dan tregua. Pese a las destacables crisis que atraviesa el sector, que se han notado en la subida de precios de la mayoría de los dispositivos, el estado de frenesí de las grandes tecnológicas, accionistas y entusiastas del mundillo hace que los tiempos de implementación se reduzcan. En otras palabras, no da tiempo a conocer del todo la nueva innovación porque ya hay otra en el horno a punto de salir.

Este podría ser el caso del paso de la conocida industria 4.0 hacia la 5.0. Cuando en la Región aún se realizan esfuerzos por ayudar a las entidades a conseguir la digitalización y la automatización con sistemas como el Internet de las cosas, sensores, gemelos digitales o la propia IA para mejorar la eficiencia; ya hay quienes empujan por ir más allá. Sin embargo, Germán Sancho considera que esta transición será mucho más rápida porque ya integra las exigencias de la anterior.

¿Es posible alcanzar la industria 5.0 si todavía no se ha llegado a la 4.0?

Primero veamos la diferencia entre ambas. La 4.0 pone el foco en incorporar nuevas tecnologías disruptivas como la robótica colaborativa, la IA, la impresión 3D, etc. Esto se hace teniendo en cuenta a toda la industria, no por líneas separadas. El mejor ejemplo sería un fabricante de farolas que pase a realizar un servicio de iluminación completo, incluyendo el mantenimiento. La 5.0 hace hincapié en la colaboración entre las máquinas y el trabajador. Es decir, integra todo lo anterior con la persona para dar lugar a un modelo sostenible. En definitiva, creo que será un cambio natural y mucho más sencillo, impulsado sobre todo por el desarrollo de la IA y la robótica colaborativa que permitirán independizar cada vez más al humano de la gestión operativa. El trabajador pasará a ser el elemento de control máximo del sistema. No descarto que en el futuro haya fábricas sin ningún trabajador.

"La IA y la robótica colaborativa harán que el humano pase a ser el elemento de control máximo del sistema"

¿La tecnología eliminará los puestos de trabajo?

La sociedad siempre se ha adaptado a la llegada de nuevas tecnologías e, históricamente, pese a los temores, el empleo no ha dejado de crecer. Ahora bien, lo que cambia son los tipos de empleo, lógicamente. En las fábricas se podrán implementar sistemas que tengan la capacidad de dar solución a cualquier problema. El almacén de Amazon es un buen ejemplo. Tiene todo automatizado; solo de la recogida del producto se encarga un trabajador. El siguiente paso sería automatizar, también, este proceso.

¿Por qué está costando tanto el 4.0 en la Región?

Porque son inversiones importantes que las empresas van acometiendo según pueden. El mejor ejemplo es la implementación de los sistemas MES (Manufacturing Execution System) -una capa de software en la que se integran todos los sensores de las máquinas de una fábrica para planificar la producción, anticipar roturas y mejorar la eficiencia-. Este es el máximo exponente de la industria 4.0, pero es complejo y costoso de implementar. Por eso se trabaja tanto a nivel nacional como regional para concienciar sobre esto. Nosotros hemos trabajado en un proyecto que se llamaba Industria 4.0 de la EOI en el que ofrecíamos consultoría a las compañías para que supieran cómo podrían digitalizar su actividad. Muchas de las asesoradas acabaron instalando algún tipo de solución.

Otra de sus labores es la de la formación, ¿en qué consisten sus programas educativos?

Hacemos formación no reglada. No tenemos la intención de competir con otras entidades como las propias universidades. Aunque no sea nuestra actividad principal, tenemos actividades de este tipo durante todo el año. En el segundo semestre de 2024 hicimos uno de posicionamiento global con los sistemas GPS y Copérnico que ofrecen funcionalidades como el envío de ubicación en caso de emergencias como, por ejemplo, un buque con problemas técnicos. Otro destacado que hemos llevado a cabo es uno de espacio de datos. Es decir, la generación de bases de datos con información relevante como pueden ser las imágenes satelitales. Estas fuentes de información tienen aplicaciones duales porque pueden ponerse a disposición de Defensa, pero también de la sociedad, empresas o instituciones.