La mejor invitación para volver al Carnaval

La mejor invitación para visitar Águilas en febrero para disfrutar de su carnaval la recibieron este sábado las miles de personas, unas 15.000 según la Federación de Peñas, de forma presencial y gracias al desfile de la Muestra de esta fiesta de Interés Turístico Internacional, que convirtió los paseos de la Bahía de Levante de Águilas, el paseo de Las Delicias, el de Parra y el del Puerto, en un gran escenario para representar un musical lleno de fantasía, música, coreografías e ironía, que hicieron posible doce de las peñas que lograron premio en el carnaval de este año. Como el Pizarrón, que ganó el premio a lo Mejor del Carnaval, con una fantasía oriental con carros y carrozas que cerraron un desfile en el que también participaron los diseños del genuino Concurso de Trajes de Papel y que abrió el Ballet Oficial de la Federación de Peñas, que comenzó a levantar los ánimos carnavaleros de las miles de personas que llenaban los paseos, con el Castillo de San Juan de las Águilas y el Pico de L´Aguilica a los lados y con el Mediterráneo de testigo principal.

El Ballet Oficial desfila por las calles de Águilas. | JAIME ZARAGOZA

Los personajes (La Mussona, Doña Cuaresma, Don Carnal y la Musa, tanto infantiles como adultos) abrieron el desfile. Tras ellos comenzó el musical carnavalero con La Movida Aguileña, las originales coreografías de Pura Vida, Aquilae, Kambalaya y Sambari. Para que la interactiva Matalentiscos Boy´s aportara otro de los aspectos carnavaleross. Briseyda y Ikaleña pusieron la ironía aguileña que se abrió paso en el carnaval; la peña La Rata Loca llevó al desfile, como hizo en febrero, ahora coincidiendo en la fecha de hace un año, reeditando y recordando la dimisión de Mari Carmen Moreno como alcaldesa de Águilas. Los Amantes del Chichi, con su orinales grandes águilas, llenaron el desfile y dieron paso a las coreografías de Agualine, para que en el paseo del puerto, junto al monumento al Carnaval, el Icaro, los grandes ganadores del carnaval 2026, El Pizarrón, cerraran un desfile que volvió a sorprender y a demostrar por qué hay que volver en febrero y disfrutar en plenitud del Carnaval de Águilas, con momentos únicos en esta fiesta como la Suelta de la Mussona, las Batallas entre Don Carnal y Doña Cuaresma, los Cascarones de Confetis, la noches de carnaval o la cuerva, que este sábado de agosto también se degustó, pero fría.

La noche carnavalera continuó con una fiesta en la Plaza Antonio Cortijos y en distintos locales de ocio y se alargó hasta altas horas de la madrugada.