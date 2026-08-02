Los centros de salud de la Región de Murcia se blindan ante los ataques cibernéticos

La Región de Murcia no es ajena a la guerra que se desarrolla en el ciberespacio. Las infraestructuras críticas, como los centros médicos, son uno de los objetivos de los atacantes para desestabilizar al 'enemigo'. Por todo esto, el Servicio Murciano de Salud (SMS) pone en marcha una nueva plataforma de seguridad informática para vigilar y controlar los equipos electrónicos de uso sanitario que están conectados a su red sanitaria.

Este sistema se implementa para proteger las partes digitales de equipos sanitarios como electrocardiógrafos, equipos TAC (Tomografía Axial Computarizada), de resonancia magnética, de rayos X o ecógrafos. Se trata de elementos que, en caso de sufrir un ataque o tener fallos informáticos, podrían afectar gravemente a la actividad diaria de los centros sanitarios y, en última instancia, a la seguridad de los pacientes.

La plataforma consta de 15 sondas de monitorización distribuidas por toda la red hospitalaria, así como paneles de control que "facilitan la toma de decisiones". El servicio ofrece soporte y supervisión durante las 24 horas del día; no se desconecta en ningún momento y, además, trabaja en tiempo real sin interferir en el funcionamiento de las máquinas que analiza.

Según indicó el Ejecutivo regional en una nota de prensa, más allá de ofrecer una visibilidad continua sobre los gadgets de los centros, tiene la capacidad de priorizar riesgos según su posible impacto. Consideran que esta característica permite al SMS anticiparse a las amenazas y mejorar la capacidad de respuesta.

Un dispositivo de resonancia magnética en el Hospital Virgen del Alcázar en Águilas / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

Desarrollo e inversión

Asimismo, aclaran que esta solución ha sido implantada en colaboración con la empresa tecnológica T-Systems. Al respecto de la financiación, se invirtieron alrededor de 600.000 euros que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia NextGenerationEU.

Por otra parte, resaltan que esta iniciativa con los requisitos de la normativa de protección de datos y abarca a los once hospitales públicos y los cuatro centros de especialidades que hay en la Región de Murcia.

Con todo esto, consideran que el avance mejora la "continuidad asistencial del SMS al reducir el riesgo de indisponibilidad de equipos médicos". También subrayan que es una forma de integrar la información relevante con los sistemas corporativos de seguridad.

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Este trabajo se suma al conjunto de medidas que ya está aplicando la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia para proteger diariamente los sistemas de la Comunidad Autónoma, entre los que se incluye el Servicio Murciano de Salud.