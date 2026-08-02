Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regreso migrantes CeutaHelipuertos y aeródromos MurciaLinchamiento MurciaVuelta Carlos AlcarazDavid Flakus Real MurciaItalia espacio Schengen
instagramlinkedin

Tecnología

Los centros de salud de la Región de Murcia se blindan ante los ataques cibernéticos

La Comunidad despliega una nueva plataforma de ciberseguridad que monitoriza dispositivos sanitarios en tiempo real para detectar vulnerabilidades sin interferir en su uso clínico

Una consola de soporte vital (primer plano) y un grupo de médicos durante una operación.

Una consola de soporte vital (primer plano) y un grupo de médicos durante una operación. / CARM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

La Región de Murcia no es ajena a la guerra que se desarrolla en el ciberespacio. Las infraestructuras críticas, como los centros médicos, son uno de los objetivos de los atacantes para desestabilizar al 'enemigo'. Por todo esto, el Servicio Murciano de Salud (SMS) pone en marcha una nueva plataforma de seguridad informática para vigilar y controlar los equipos electrónicos de uso sanitario que están conectados a su red sanitaria.

Este sistema se implementa para proteger las partes digitales de equipos sanitarios como electrocardiógrafos, equipos TAC (Tomografía Axial Computarizada), de resonancia magnética, de rayos X o ecógrafos. Se trata de elementos que, en caso de sufrir un ataque o tener fallos informáticos, podrían afectar gravemente a la actividad diaria de los centros sanitarios y, en última instancia, a la seguridad de los pacientes.

La plataforma consta de 15 sondas de monitorización distribuidas por toda la red hospitalaria, así como paneles de control que "facilitan la toma de decisiones". El servicio ofrece soporte y supervisión durante las 24 horas del día; no se desconecta en ningún momento y, además, trabaja en tiempo real sin interferir en el funcionamiento de las máquinas que analiza.

Según indicó el Ejecutivo regional en una nota de prensa, más allá de ofrecer una visibilidad continua sobre los gadgets de los centros, tiene la capacidad de priorizar riesgos según su posible impacto. Consideran que esta característica permite al SMS anticiparse a las amenazas y mejorar la capacidad de respuesta.

El hospital dispone de una completa área de diagnóstico por imagen equipada con tecnología médica de última generación, incluyendo Resonancia Magnética 3T.

Un dispositivo de resonancia magnética en el Hospital Virgen del Alcázar en Águilas / Hospital Virgen del Alcázar Águilas

Desarrollo e inversión

Asimismo, aclaran que esta solución ha sido implantada en colaboración con la empresa tecnológica T-Systems. Al respecto de la financiación, se invirtieron alrededor de 600.000 euros que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia NextGenerationEU.

Por otra parte, resaltan que esta iniciativa con los requisitos de la normativa de protección de datos y abarca a los once hospitales públicos y los cuatro centros de especialidades que hay en la Región de Murcia.

Con todo esto, consideran que el avance mejora la "continuidad asistencial del SMS al reducir el riesgo de indisponibilidad de equipos médicos". También subrayan que es una forma de integrar la información relevante con los sistemas corporativos de seguridad.

Noticias relacionadas

Este trabajo se suma al conjunto de medidas que ya está aplicando la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia para proteger diariamente los sistemas de la Comunidad Autónoma, entre los que se incluye el Servicio Murciano de Salud.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  2. Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
  3. Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
  4. Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
  5. Cuatro heridos, entre ellos un niño de 7 años, en un accidente múltiple con 8 vehículos implicados a la altura de Librilla en la Operación Salida en la Región
  6. El detenido por poner una cámara oculta para grabar a mujeres en el baño en Murcia es opositor a Maestro y fue profesor en Cartagena
  7. Roban los cables del aire acondicionado del consultorio, el colegio y la biblioteca de La Palma en Cartagena
  8. La 'mancha blanca' del Mar Menor deja un desierto submarino y reduce de 21 a tres las especies de peces

Los centros de salud de la Región de Murcia se blindan ante los ataques cibernéticos

Los centros de salud de la Región de Murcia se blindan ante los ataques cibernéticos

Gran parte de la Región de Murcia permanecerá en alerta por calor este domingo tras los avisos por tormenta del sábado

Gran parte de la Región de Murcia permanecerá en alerta por calor este domingo tras los avisos por tormenta del sábado

Más allá de la playa: los cinco campings de interior mejor valorados en Murcia

Más allá de la playa: los cinco campings de interior mejor valorados en Murcia

La mejor invitación para volver al Carnaval

El monte no arde por una chispa, sino por décadas de abandono y falta de gestión

Negociar entre padres e hijos: cómo reducir el uso del móvil este verano

Antonia Baez, Defensora del Universitario: "Detrás de los problemas siempre hay una persona, la implicación es importante"

Los murcianos refuerzan su colchón financiero guardando 140 millones de euros cada mes en el banco

Los murcianos refuerzan su colchón financiero guardando 140 millones de euros cada mes en el banco
Tracking Pixel Contents