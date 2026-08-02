Celso Deejay: "El éxito de un DJ se mide por la capacidad que tiene para conectar con su público"

Recientemente se ha celebrado Tomorrowland, el festival de música electrónica más grande de todo el planeta y uno de los sueños de cualquier DJ. ¿Cuáles son los suyos aún por cumplir en este mundillo?

Sin duda, poder participar en un festival de la magnitud de Tomorrowland sería un sueño tan grande solo comparable a la dificultad de llegar hasta ahí. Pero puestos a soñar, sería un honor increíble pinchar al lado de artistas tan reconocidos mundialmente como Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, David Guetta o Hardwell.

¿Cómo ha cambiado la tecnología la forma de trabajar de los DJs?

El cambio más notable ha sido la propia forma de ‘pinchar’. Antes se hacía con vinilos, y aunque se siguen usando, ahora han dado paso a los reproductores CDJ de Pioner Electronics y a los pen drives y los ordenadores. Con el uso de los USB, como es mi caso, debes sincronizar las canciones a través del ordenador, que tiene que llevar integrada una tarjeta de sonido y estar conectada a la mesa de sonido y los diferentes canales, además de a una mezcladora. La tecnología ha avanzado en todos los ámbitos, claro, y en mi opinión esta profesión se puede ver muy beneficiada de este avance, pero los ‘nostálgicos’ de los vinilos siguen trabajando y el resultado sigue siendo realmente bueno.

La Opinión

¿Cómo está influyendo el desarrollo de la Inteligencia Artificial en el trabajo de un DJ?

La IA ha llegado también a nuestro mundillo para quedarse y facilitarnos muchas cosas. Desde la creación de los diseños para la promoción de nuestros ‘bolos’, hasta la sincronización de algún que otro comentario dentro de las propias sesiones para que las incluya mientras estamos pinchando. Al contrario de lo que pueda pasar en otras profesiones, a quienes nos dedicamos a ‘pinchar’ música no debe de asustarnos la irrupción de la IA.

¿Qué diferencia hay entre pinchar en un local, un festival y un evento privado como bodas o despedidas de soltero/a?

Las fiestas de pueblo, por ejemplo, siempre van a tener un ambiente algo más cercano, sobre todo porque a los que ya llevamos varios años trabajando por todos los rincones de la Región de Murcia, nos pasa que nos reconocen y nosotros a muchos de ellos. En las bodas, por el contrario, tú debes de amoldarte a los gustos de los novios, que te facilitan una lista con el estilo y las canciones que a ellos les gusta.

¿Cómo prepara un set antes de una actuación?

Yo suelo llegar con antelación al evento para charlar con los organizadores e ir preparándolo todo, desde mi equipo hasta la prueba de sonido. Pero el trabajo se viene preparando con mucha más antelación. Los temas escogidos son seleccionados con unas dos semanas de antelación.

"En estos años como DJ he pasado de ‘pinchar’ en el que fue mi colegio a recorrer buena parte de España con mi mesa de mezclas" / Celso Deejay

¿Prefiere improvisar durante la sesión o llevar una planificación?

Depende de cómo me pille el momento (risas). Claro que suelo llevar marcada una planificación, pero si la sesión fluye y el público acompaña, no hay ningún problema con improvisar un poco, y eso la gente lo agradece.

¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando ahora como DJ?

Que el esfuerzo, el empeño y el cariño son el 99% del camino. Todos los comienzos son complicados, pero con mucho sacrificio los objetivos acaban consiguiéndose.

"La vida personal se va reduciendo, pero eso es algo que tenemos que conllevar todos aquellos que somos conocidos por la calle" / Celso Deejay

¿Cómo ha cambiado la relación entre los artistas y el público en los últimos años?

La influencia de las redes sociales ha sido capital para que esa relación entre DJs y el público se haya estrechado mucho más. Y esa química se deja notar sobre el escenario cuando tienes que animar a la gente, que no todo es ‘pinchar’, el uso del micrófono es una parte más que importante de nuestro trabajo. El éxito de un DJ se mide por la capacidad que tiene para conectar con su público. Incluso la relación entre los artistas diría que ha mejorado, nos solemos llevar muy bien entre nosotros y no es raro que incluso nos compartamos música.

¿Cómo le gustaría que se le recordase dentro del panorama musical cuando su carrera haya finalizado?

Por mi seña de identidad, como el ‘Rey del reggaeton antiguo’.

Contacto

Web: celsodeejay.com

Instagram: www.instagram.com/celsodeejay_

Facebook: Celso Sánchez