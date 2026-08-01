Barrios
Tres órdenes de ejecución y una demolición por ruina en la calle Portijico
Apenas 24 horas después de que el PSOE exigiera la remodelación de la calle Portijico, en el barrio de San Cristóbal, el Ejecutivo local de Lorca salía al paso de las acusaciones socialistas cifrando en 1,4 millones de euros los invertidos en esta zona durante lo que va de legislatura. Además, la concejala de Urbanismo, María Hernández, informaba de las próxima actuaciones previstas en dicha calle, lo que incluye tres órdenes de ejecución y una demolición por ruina.
En concreto, la Junta de Gobierno local acordó el pasado 3 de julio la ejecución subsidiaria de las órdenes que pesan sobre los inmuebles situados en los números 27, 31 y 33 de Portijico, "tras el incumplimiento por parte de sus propietarios de las obligaciones legales de conservación". Estas tienen que ver con la retirada de los elementos en mal estado o susceptibles de desprenderse a la vía pública, así como al tapiado y cierre de los accesos.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha declarado el estado de ruina técnica para el inmueble situado en el número 37, con fachada también a la calle Gregorio García de Lorca. La propiedad tiene dos meses para ejecutar su demolición.
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