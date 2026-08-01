SOS Rural entrega más de 70.000 firmas para reclamar a los Gobiernos central y autonómicos un Plan de Choque común contra los incendios

La plataforma SOS Rural ha entregado este jueves más de 70.000 firmas de ciudadanos de toda España, tanto en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)— como en la de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que exigen a la Administración central y a los 17 Gobiernos autonómicos que aprueben, con carácter urgente, un Plan Rural de Choque contra los Grandes Incendios Forestales, ante el "fracaso de la actual estrategia de prevención". Entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026, la superficie forestal afectada por las llamas asciende ya a 173.651,46 hectáreas —según el Miteco—. De hecho, sólo hasta el 9 de julio de este año, las llamas habían arrasado ya casi 60.000 hectáreas, casi el triple que las 20.466,25 hectáreas afectadas en el mismo periodo de 2025, un año que ya batió récords desde que existen registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales —en 2006—.

Asimismo, SOS Rural ha solicitado sendas reuniones de carácter urgente con representantes del Miteco —aún por confirmar— y de la Comunidad de Madrid —ya confirmada— para acelerar esta iniciativa —imprescindible para reforzar la coordinación institucional y priorizar las actuaciones preventivas sobre el territorio— y para poner sobre la mesa un plan de acción —a modo de decálogo— para acabar con la lacra de los grandes incendios forestales. “Pedimos al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que dejen de escudarse en el sistema competencial para pasarse la responsabilidad los unos a los otros, que se sienten en la misma mesa y que aprueben un acuerdo extraordinario con presupuesto, medidas concretas y responsables identificados”, reclama Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. En este sentido, la Constitución Española reserva a las comunidades autónomas las principales competencias en prevención y extinción de incendios y a la Administración General del Estado las responsabilidades de coordinación, financiación y apoyo.

Prevención frente a extinción

Así, SOS Rural exige cambiar la actual cultura de la extinción por la de la prevención, lo que pasa por facilitar las condiciones del sector primario —principal modo de vida del mundo rural— para revertir el creciente abandono del campo, que ha llevado a que el 85% de la población se concentre en áreas urbanas, que mantiene 2,32 millones de hectáreas sin aprovechamiento en el último lustro y que ha dejado a su suerte 581.488 hectáreas en menos de una década —según el Instituto Nacional de Estadística (INE)—.

De hecho, la legislación estatal ya obliga a las comunidades autónomas a elaborar planes anuales integrales y prevé, mediante convenios, acuerdos, ayudas o subvenciones, trabajos de silvicultura preventiva, mantenimiento de infraestructuras, quemas prescritas y acondicionamiento de zonas de pastoreo. Pero los datos evidencian que no se está trabajando con eficacia, ya que los incendios forestales han arrasado más de 1,35 millones de hectáreas en España entre 2016 y el 12 de julio de 2026, dejando su huella en 2.086 municipios repartidos por 56 provincias e islas —según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales—, convirtiendo a España en un "gran cenicero".

“La principal solución pasa por revertir el abandono del mundo rural, ya que cada vez que nuestros agricultores y ganaderos tiran la toalla por la falta de rentabilidad y de relevo en sus tierras, se activa un círculo vicioso que empieza con la falta de gestión y de vigilancia del territorio, que continúa con el aumento de combustible para las llamas en periodo estival en forma de masa vegetal espontánea y que acaba con más fuego y abandono”, recalca la portavoz nacional de SOS Rural.

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Asimismo, SOS Rural reclama que este gran Plan de Choque urgente permita conocer las medidas de prevención adoptadas, dónde y con qué presupuesto; preparar desde ahora la próxima campaña; crear estrategias que impliquen, movilicen y remuneren a agricultores, ganaderos, silvicultores y ayuntamientos como principales garantes del territorio; que se revisen caminos, vías de evacuación y puntos de agua y, en definitiva, que se garantice la conservación y la protección de los territorios.