La Región ofrecerá seis nuevos cursos gratuitos de hostelería y turismo

Las actividades formativas siempre son una gran oportunidad para acceder al mercado laboral. Por tanto, cabe resaltar que a partir de este otoño, La Comunidad ofrecerá seis nuevos cursos gratuitos relacionados con el sector de la hostelería y turismo.

Concretamente, se incluirán los siguientes cursos: ‘Corte y Cata de Jamón’ (30 horas), en octubre; ‘Postres de Vanguardia’ (120 horas), en octubre; ‘Inglés para Restauración’ (110 horas), en noviembre; ‘Elaboración de Cafés y Cartas de Café’ (55 horas), en noviembre; ‘Animación Turística’ (110 horas), en noviembre y ‘Cocina Creativa y de Autor’ (75 horas), en diciembre.

Todas estas acciones educativas tendrán lugar por las tardes en las instalaciones del Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia (CCT). Allí se combinarán los contenidos teóricos con prácticas "adaptadas a las necesidades reales de las empresas del sector", señaló la Comunidad en una nota de prensa.

El pistoletazo de salida para estos cursos se producirá en el mes de octubre y, según indica la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, tiene como objetivo "mejorar la cualificación profesional y favorecer la incorporación al mercado laboral". Asimismo, lo consideran especialmente relevante al tratarse de uno de los sectores con mayor demanda de empleo en la Región.

Las seis especialidades que impartirá el CCT y que promueve el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están orientadas a "dotar al alumnado de competencias altamente demandadas por las empresas de estos segmentos".

La acción formativa

La consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, destacó que el CCT "continúa reforzando su compromiso con la formación especializada". Por todo esto pretenden ofrecer "itinerarios adaptados a los perfiles profesionales más demandados por la industria turística regional".

El sector terciario crece a un ritmo muy destacado en la Región de Murcia y continúa siendo uno de los principales motores de creación de empleo. Comentan que durante el primer semestre del año alcanzó un récord de 49.164 trabajadores de media en hostelería y agencias de viajes. Esto es, explican, un 2 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

Para que estos datos sigan creciendo la consejera afirma que la "formación constituye uno de los pilares para seguir mejorando la competitividad del sector turístico regional". "Es fundamental contar con profesionales cualificados para ofrecer un servicio de calidad y responder a las necesidades de un sector que continúa creciendo", concluyó.

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En la nota de prensa resaltaron que toda la información sobre los requisitos de acceso, plazos y contenidos se encuentra en la página web del Centro de Cualificación Turística: www.cctmurcia.es.