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PSOE denuncia la saturación externa de la UCI del Rafael Méndez

Los socialistas aseguran que, pese a ir «al límite», se atiende a pacientes críticos de otras áreas

Hospital Rafael Méndez de Lorca.

Hospital Rafael Méndez de Lorca. / L.O.

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EFE

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El PSOE de Lorca denunció este viernes que, por segundo verano consecutivo, el hospital Rafael Méndez ha comenzado a asumir ingresos de pacientes críticos derivados de otras áreas de la Región sin que se haya producido un refuerzo de profesionales o recursos.

El concejal socialista José Ángel Ponce aseguró que se trata de una medida para que el hospital lorquino "absorba la presión asistencial" de otros centros sanitarios de la Región, lo que perjudica la atención a los pacientes de Lorca y del resto del Área III de Salud y "satura la unidad de cuidados intensivos (UCI)" del centro sanitario.

Ponce también se refirió al traslado de pacientes críticos desde el Hospital Comarcal del Noroeste hasta el Rafael Méndez mediante ambulancias medicalizadas desplazadas desde otras áreas sanitarias.

El edil socialista lamentó que "cada paciente crítico derivado desde otra área sanitaria ocupa recursos de un hospital que ya trabaja al límite" y que "cada cama de UCI que se ocupa reduce la capacidad de respuesta para atender a un vecino de cualquier municipio del Área III que pueda sufrir un infarto, un ictus, un accidente grave o cualquier otra emergencia vital".

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También indicó que esta situación se suma a "listas de espera inasumibles, a la falta de especialistas, a la saturación de Urgencias, a pacientes que permanecen días esperando una cama de hospitalización" que también afectan al Rafael Méndez.

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