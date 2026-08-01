La princesa de Asturias y la música murciana

La presencia de la Princesa de Asturias y su hermana la Infanta Sofía en el reciente concierto de Bad Bunny en Madrid acaparó muchos titulares, pero no es la primera vez que la futura Reina se deja ver en conciertos de música actual.

Unos meses antes acudió también con su hermana y la Reina Letizia al concierto de Rosalía en el Movistar Arena y, hace cuatro años, las tres también estuvieron presentes en el concierto de la misma cantante en la gira Motomami World Tour en el recinto Trui Son Fusteret de Mallorca. Sin olvidar que Despechá de Rosalía fue uno de los temas que la Banda Sinfónica de la Guardia Real interpretó durante el almuerzo con motivo del 18 cumpleaños de la Princesa Leonor.

En 2022 la Reina Letizia y sus hijas presenciaron a pie de pista el concierto del cantante británico Harry Styles en el Wizink de Madrid, dentro de su gira mundial Love On Tour, una de las más esperadas en su momento. Después de la actuación saludaron al cantante.

Walls, Arde Bogotá y Murcia

En el acto institucional de la entrega de la Medalla de Oro de la Región a la Princesa de Asturias, fue la propia Leonor quien utilizó la letra de la canción Cowboys de la A3 del grupo murciano Arde Bogotá para despedirse de su estancia en la AGA “como una cowboy de la A3, echaré de menos ese trayecto que he recorrido tantas veces camino del mar”.

Y, minutos después del discurso, quiso saludar al cantante Walls, el murciano Ginés Paredes Giménez que estaba invitado al acto.

Esta curiosidad por Walls no es casual pues el intérprete había participado una semana antes en la jornada del Tour del Talento en el Auditorio Victor Villegas con motivo en el Princesa de Girona CongresFest. Lo hizo momentos antes de la presencia del Rey Felipe para asistir a la proclamación del Premio Princesa de Girona Investigación 2026.

La organización del Congres Fest eligió a Walls para poder poner en valor el talento local, dado que es un referente en Murcia y les pareció muy interesante para el público joven al que iba dirigido.

El músico murciano, que por primera vez actuó en el Tour del Talento, interpretó una única canción No te preocupes por mí y estuvo unos 7 minutos en el escenario, acompañado por Díaz a la guitarra, Alberto Jiménez al piano y Dave Kook en percusión. No pudo saludar al Rey después del evento porque se fue rápidamente a Madrid para otra actividad esa misma tarde.

Pero una semana después Walls sí fue saludado por la Princesa de Asturias, con foto incluida en el Palacio de San Esteban.

Queda claro que la música actual murciana no pasa desapercibida para la futura Reina.