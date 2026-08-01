Los pequeños negocios de la Región que implanten planes de igualdad tendrán premio

El Gobierno regional premiará a las empresas que tienen menos de 50 trabajadores e implanten planes de igualdad con ayudas de hasta 3.000 euros. La Comunidad afirma que da continuidad a esta iniciativa para promover la implantación de estos planes en las empresas que no están obligadas a tenerlos, con el objetivo de seguir avanzando hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

La segunda edición de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), establece los detalles de estas ayudas a las que pueden acceder aquellas empresas con sede en la Región de Murcia que tengan una plantilla de entre 10 y 49 trabajadores. El plazo para presentar la solicitud a estas ayudas finaliza el 16 de septiembre.

Para obtener esta subvención las empresas beneficiarias deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber firmado el compromiso para la implantación voluntaria de su primer plan de igualdad. Las empresas interesadas en participar en esta convocatoria deben cumplimentar un formulario específico del procedimiento electrónico 2500 ‘Subvenciones Planes Igualdad Empresas’, que se encuentra disponible en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sede.carm.es.

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El plazo de ejecución se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2027. A lo largo de ese periodo las empresas beneficiarias deberán elaborar su plan de igualdad y realizar, al menos, tres de las medidas previstas en ese documento.