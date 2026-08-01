Gran parte de la Región permanecerá en alerta por calor el domingo tras los avisos por tormenta del sábado

Tras un sábado tormentoso la Región permanecerá en alerta por altas temperaturas. Concretamente, las comarcas del Altiplano, la Vega del Segura y el Noroeste estarán con avisos amarillos durante la mayor parte del día.

Agosto es el mes principal de las vacaciones de verano y uno de los más calurosos del año para todo el territorio peninsular. Por esto último, lo que más le apetece a las personas es darse un chapuzón en alguna charca dulce o salada; la cuestión es quitarse el bochorno de encima.

Otro fenómeno recurrente en las últimas semanas ha sido la aparición de calima y polvo en suspensión. Este domingo no será una excepción, y es que durante la tarde se podrá presenciar su ligera presencia, principalmente en el sur de la Región.

El cielo no estará del todo despejado, según indicó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el próximo 2 de agosto estará poco nuboso en toda la Comunidad. Aunque habrá intervalos de nubes bajas matinales en la comarca del Campo de Cartagena. El viento, por su lado, será variable con brisa y tenderá por la tarde a soplar hacia el sur.

Temperaturas

Los termómetros no bajarán durante el inicio de este mes de agosto: la Región alcanzará los 38 grados de máximas el próximo domingo. Esta cifra se verá marcada en las tres comarcas con alerta amarilla -Altiplano, Vega del Segura y Noroeste-.

Por tanto, en Murcia, en Caravaca y en Yecla se llegará a este número. Si bien en Murcia las mínimas estarán en los 23 grados, lo que significa que la noche será cálida; en los otros dos territorios habrá un poco más de fresco: 19 grados.

Pese a no contar con aviso, la jornada en Lorca será muy calurosa. Este municipio que se encuentra en la zona sur de la Región tendrá que lidiar con unas máximas de 37 grados y unas mínimas de 23, valores muy similares a los de la capital de la Región.

Menos intensa será el día en Cartagena, puesto que este territorio costero tendrá, según la Aemet, 32 grados de máximas y unas mínimas de 22.

En general todos estos datos suponen unas mínimas con ligeros descensos en algunas zonas del territorio regional y unas máximas prácticamente invariables con respecto al sábado.

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De cara al inicio de la próxima semana se esperan ligeros ascensos, principalmente en la ciudad de Murcia, en la que lunes y martes las máximas podrían llegar a superar los 40 grados.