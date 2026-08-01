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El Gobierno regional impulsa la competitividad del sector hortofrutícola con 89,7 millones de euros en ayudas a los productores

Las ayudas permitirán movilizar 173 millones de euros en inversiones para mejorar la comercialización, la sostenibilidad y la innovación del sector

El consejero, Joaquín Buendía, durante la visita a las instalaciones de la OPFH Campos de Jumilla.

El consejero, Joaquín Buendía, durante la visita a las instalaciones de la OPFH Campos de Jumilla. / CARM

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La Opinión

La Opinión

El Gobierno regional continúa reforzando la competitividad del sector hortofrutícola a través del apoyo a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, una herramienta clave de la Política Agraria Común (PAC) para concentrar la oferta, planificar la producción y generar mayor valor añadido para los agricultores. En 2025, la Comunidad destinó 89,7 millones de euros a estas ayudas, un 18% más que el año anterior, lo que permitirá movilizar 173 millones de euros en inversiones estratégicas para el sector.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, visitó recientemente la Cooperativa Hortofrutícola Campos de Jumilla, donde destacó que «las organizaciones de productores son un instrumento fundamental para que nuestras explotaciones sean más competitivas, innovadoras y sostenibles, al tiempo que permiten a los agricultores mejorar la planificación de la producción, ganar dimensión comercial y afrontar con mayores garantías los retos del mercado».

Actualmente, la Región de Murcia cuenta con 74 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, que agrupan a más de 7.000 productores y constituyen uno de los principales pilares del sector agroalimentario regional. A través de sus programas operativos, estas entidades desarrollan actuaciones orientadas a la innovación, la sostenibilidad ambiental, la prevención y gestión de crisis, la mejora de la calidad y el fortalecimiento de la comercialización.

Un impacto real

La Cooperativa Hortofrutícola Campos de Jumilla, constituida en 1986, reúne a productores de fruta de verano y es la principal productora y comercializadora de la Denominación de Origen Protegida Pera de Jumilla. En la última campaña comercializó cerca de 12.500 toneladas de fruta fresca por un valor superior a 14,3 millones de euros, destacando la producción de melocotón, pera, paraguayo y albaricoque.

La cooperativa ejecuta este año, a través de su programa operativo, inversiones financiadas por la PAC con una ayuda de 611.992 euros, destinadas principalmente a la construcción de una nueva nave frigorífica, la mejora de la eficiencia energética de sus instalaciones, la incorporación de personal especializado en calidad y comercialización, así como actuaciones de carácter medioambiental y de prevención de crisis.

Entre las principales actuaciones destaca la construcción de un nuevo almacén frigorífico equipado con siete cámaras de atmósfera controlada y capacidad para almacenar hasta 1.400 toneladas de fruta. Esta infraestructura permitirá prolongar entre cinco y seis meses la conservación de la pera Ercolini, facilitando una comercialización más escalonada y rentable.

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Buendía subrayó que «la calidad de nuestras frutas, unida al esfuerzo inversor que realizan las organizaciones de productores y al apoyo del Gobierno regional, permite que la Región de Murcia siga consolidando su posición como una de las grandes potencias hortofrutícolas de Europa».

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