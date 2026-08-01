Exigen reformar la titularidad compartida agraria

El reconocimiento del trabajo de las mujeres en las explotaciones familiares y la necesidad de eliminar los obstáculos que aún frenan ese objetivo marcaron la jornada organizada por COAG Mujer en El Mirador, en San Javier. El encuentro sirvió para analizar el funcionamiento de la titularidad compartida y avanzar en un paquete de propuestas que la organización trasladará al Ministerio de Agricultura con el propósito de reforzar una herramienta que considera infrautilizada.

Según fuentes de COAG, la titularidad compartida ha supuesto un avance para las mujeres rurales al reconocer legalmente el trabajo de ambos miembros de una explotación agraria familiar, permitiéndoles acceder a derechos propios como la cotización a la Seguridad Social, la percepción de ayudas, la participación en la gestión y un mayor reconocimiento profesional y económico, entre otros beneficios.

La jornada reunió a la directora general de Política Agraria Común, Ana García Anciones; el concejal de Agricultura de San Javier, Sergio Martínez Ros; el presidente regional de COAG, José Miguel Marín; el presidente local de la organización, Emilio Martínez, y la responsable del Área de la Mujer de COAG Región de Murcia, Esperanza Ramírez.

El estudio que impulsa COAG Mujer se encuentra todavía en fase de elaboración y pretende identificar tanto las fortalezas como las limitaciones de la normativa vigente para plantear modificaciones que faciliten su implantación. Entre las cuestiones analizadas figuran la complejidad administrativa, la falta de incentivos suficientes, las dificultades en materia fiscal y de Seguridad Social o los problemas que surgen en situaciones como jubilaciones, sucesiones o divorcios.

Las primeras propuestas pasan por ampliar las bonificaciones de cotización sin restricciones de edad, incrementar y simplificar las ayudas estatales, mejorar el acceso a las subvenciones de la PAC, introducir incentivos fiscales específicos y reforzar la coordinación entre administraciones para reducir la carga burocrática. También se plantea intensificar la formación del personal administrativo y la difusión de esta figura entre profesionales y entidades financieras.

José Miguel Marín explicó que el objetivo es evaluar el alcance real de una ley que nació para reconocer el trabajo de muchas mujeres que desarrollaban su actividad en el campo sin el correspondiente respaldo jurídico. "Estamos haciendo un análisis de todas las debilidades que tiene y de cuáles son sus potencialidades para hacer una propuesta de mejora de esta ley", insistió. El presidente regional de COAG sostuvo que, pese a los avances conseguidos, "a día de hoy vemos cómo no está cumpliendo con sus objetivos", por lo que defendió una reforma que permita que "realmente la mujer se beneficie".

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Por su parte, el concejal de Agricultura de San Javier, Sergio Martínez Ros, expresó el respaldo del Ayuntamiento a iniciativas que fortalezcan el sector agrario y favorezcan la igualdad de oportunidades, al tiempo que destacó la importancia de dar "visibilidad y reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres en el campo".