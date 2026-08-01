Defensa no cederá a Lorca terreno en Carraclaca, pero le invita en la subasta

El Ministerio de Defensa no cederá sus terrenos de 70 hectáreas en el antiguo acuartelamiento militar de Carraclaca al Ayuntamiento de Lorca, que le había solicitado el traspaso gratuito del suelo. Lo que sí ha hecho es invitar por carta al Ayuntamiento a participar en la subasta pública de los mismos, que tienen un precio de salida de 1,4 millones.

La respuesta no ha sentado bien en el seno del Consistorio de la Ciudad del Sol, y así lo hizo saber este viernes la concejala de Urbanismo, María Hernández, que la calificó de "particularmente desafortunada. Demuestra una absoluta falta de sensibilidad con Lorca", añadió.

"Nos encontramos ante una comunicación muy poco seria y muy poco respetuosa con los lorquinos", continuó Hernández. "No se puede responder a una reivindicación histórica invitando al Ayuntamiento a pagar 1,4 millones de euros por unos terrenos cuya cesión gratuita llevamos reclamando institucionalmente desde hace años", apuntó la concejala.

Hernándezconfirmó que el Ayuntamiento no pujará por los terrenos, pero volvió a reivindicar su cesión gratuita, algo que el Consistorio ha demandado mediante escritos oficiales al Ministerio desde hace más de una década. Y es que el Ejecutivo local quiere utilizar esos terrenos en desuso –de casi 700.000 metros cuadrados– para habilitarlos como un bosque periurbano dedicado al deporte y al esparcimiento de los lorquinos.

La concejala recordó el Gobierno de España sí ha acordado cesiones gratuitas de patrimonio público en otros lugares de España, lo que evidencia, en su opinión, "un trato desigual hacia Lorca". Hernández se refirió al reciente convenio suscrito con la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante el que el Ministerio de Defensa acordó la cesión gratuita de cerca de 140.000 metros cuadrados de antiguos terrenos militares para destinarlos a viviendas, dotaciones públicas y zonas verdes.

Noticias relacionadas

"Para el Ministerio, Carraclaca y los solares de Fuente del Oro son simplemente un número más dentro de un expediente administrativo. Para Lorca son una oportunidad de futuro, una oportunidad para desarrollar vivienda, nuevas infraestructuras y seguir transformando la ciudad. También representan una magnífica oportunidad para que el Ministerio de Defensa devuelva a Lorca algo que por puro sentido pertenece a este municipio o a sus ciudadanos", concluyó la responsable de Urbanismo.