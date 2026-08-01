La Comunidad reclama las competencias de aeródromos y helipuertos para acelerar la respuesta ante incendios y rescates

La Región de Murcia ha iniciado el camino para asumir una competencia que hasta ahora dependía del Estado y que puede traducirse en una gestión más ágil de las infraestructuras aeronáuticas de uso restringido, especialmente aquellas vinculadas a la respuesta ante emergencias. El Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado jueves al inicio de los trámites para reclamar el traspaso de las funciones sobre aeródromos y helipuertos de este tipo, una medida que permitirá a la Comunidad autorizar nuevas instalaciones o modificaciones relevantes una vez culmine el procedimiento.

La decisión, aprobada en la última reunión del Ejecutivo autonómico, supone el primer paso de un proceso que deberá negociarse con el Gobierno central a través de la Comisión Mixta de Transferencias y que tendrá que quedar ratificado posteriormente mediante un real decreto.

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, explicó que el objetivo es "asumir las funciones que le corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de aeródromos y helipuertos de uso restringido", una competencia que "hasta ahora ejercía el Estado". Una vez completado el traspaso, añadió, la Administración regional podrá gestionar estas infraestructuras y encargarse, entre otras tareas, de la autorización de nuevas instalaciones.

La medida afecta exclusivamente a aeródromos y helipuertos de uso restringido, es decir, aquellos destinados a actividades distintas del transporte aéreo comercial de pasajeros o mercancías. En este ámbito se incluyen instalaciones utilizadas para aviación general, escuelas de vuelo, aeronaves ultraligeras, trabajos aéreos y dispositivos sanitarios o de emergencias.

Fuentes de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial destacan que el principal beneficio será la reducción de los plazos administrativos para autorizar nuevas instalaciones o introducir cambios en las ya existentes, una circunstancia especialmente relevante en el caso de los servicios de emergencias y de lucha contra incendios.

Actualmente funcionan en la Región de Murcia nueve instalaciones aeronáuticas de uso restringido autorizadas: seis aeródromos y tres helipuertos. Los aeródromos se encuentran en Alhama de Murcia, Lorca, Los Garranchos (San Javier), Los Martínez del Puerto (Murcia), Totana y Caravaca, mientras que los helipuertos corresponden al Hospital Los Arcos del Mar Menor, el Hospital Virgen de la Arrixaca y La Alberquilla (Caravaca de la Cruz).

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, en el helipuerto de la base contra incendios de La Alberquilla (Caravaca de la Cruz) / CARM

En cuanto a su utilización, dos de esos helipuertos están destinados al transporte sanitario de emergencias, mientras que La Alberquilla presta servicio a los dispositivos de extinción de incendios. El aeródromo de Caravaca está dedicado a aeronaves ultraligeras y los otros cinco aeródromos acogen actividades de aviación general, formación de pilotos y distintos trabajos aéreos.

Desde la Consejería subrayan que disponer de esta competencia permitirá agilizar especialmente la autorización de nuevos helipuertos sanitarios, de emergencias o vinculados a la lucha contra incendios. Esa mayor capacidad de respuesta facilitaría adaptar la red de infraestructuras aéreas a las necesidades operativas del 112 o de los servicios forestales sin depender de los tiempos de tramitación de la Administración General del Estado.

La Comunidad ya dispone de parte de la documentación necesaria para preparar el relevo competencial. Según explican las mismas fuentes, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha remitido a la Dirección General de Movilidad los expedientes relativos a las autorizaciones y modificaciones de estas instalaciones. Sin embargo, esos expedientes seguirán bajo la competencia estatal hasta que el traspaso quede formalizado.

Otro de los aspectos que deberá negociarse con el Estado será la financiación. El Ejecutivo regional está elaborando un estudio sobre la dotación de personal y los recursos económicos necesarios para ejercer las nuevas funciones de inspección, autorización y potestad sancionadora.

"No estamos dispuesto a asumir un traspaso vacío"

La posición del Gobierno autonómico pasa por exigir que la transferencia vaya acompañada de financiación suficiente. Fuentes de la Consejería aseguran que la Región "no está dispuesta a asumir un traspaso vacío" y reclamará que el Estado transfiera también "los recursos económicos necesarios" para evitar que la Comunidad tenga que asumir una competencia sin cobertura presupuestaria.

Por el momento no existe un calendario cerrado para completar el proceso, ya que depende de la Administración General del Estado. La Comunidad ya ha solicitado la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias, órgano encargado de negociar las condiciones del traspaso.

El Gobierno regional también descarta que esta nueva competencia suponga un incremento de la carga económica para los operadores. La Consejería confirma que no contempla crear tasas autonómicas específicas para la tramitación de autorizaciones o licencias relacionadas con estas infraestructuras.

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La asunción de estas funciones situaría a la Región de Murcia entre las comunidades autónomas que gestionan directamente este tipo de instalaciones, una competencia que no se ha transferido de forma homogénea en España y que depende tanto del desarrollo de los estatutos de autonomía como de los acuerdos alcanzados con el Estado. Actualmente, las comunidades autónomas que disponen de la capacidad jurídica y el traspaso efectivo para autorizar y gestionar estas infraestructuras no comerciales son principalmente Andalucía, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia y Canarias.