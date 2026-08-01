Las alegaciones al Plan de Residuos de la Región de Murcia piden más ambición y control

La planificación regional para la próxima década en materia de residuos ya ha comenzado a recibir las primeras objeciones de calado. Ecologistas en Acción considera que el Plan Recircula Horizonte 2035, actualmente en información pública, necesita una revisión profunda para convertirse en una herramienta eficaz que permita cumplir los objetivos europeos de reciclaje y economía circular y evitar que vuelva a repetirse el incumplimiento de las metas fijadas por la normativa.

La organización ecologista ha presentado un amplio documento de alegaciones al proyecto del Plan de Residuos de la Región de Murcia Horizonte 2035, en el que reclama que la estrategia autonómica incorpore medidas concretas, plazos de ejecución y una dotación presupuestaria detallada. A su entender, el documento presentado por la Comunidad recoge líneas de actuación "genéricas y ambiguas" que no garantizan su aplicación práctica.

Entre las principales críticas figura la ausencia de un balance del anterior Plan de Residuos 2016-2020. Ecologistas en Acción sostiene que el nuevo documento no realiza una evaluación suficientemente crítica del grado de cumplimiento de los objetivos anteriores ni de las carencias detectadas durante su aplicación, un análisis que considera imprescindible antes de diseñar la planificación para la próxima década.

La organización advierte además de que la Región de Murcia continúa alejada de los objetivos de reciclaje marcados por la legislación española y comunitaria. Según expone en sus alegaciones, persiste un estancamiento en la recogida separada y una elevada dependencia del vertedero, circunstancias que, en su opinión, hacen prever que los nuevos objetivos también puedan incumplirse si no se modifican las políticas actuales.

Entre las actuaciones que considera prioritarias cita la implantación efectiva de la recogida separada de biorresiduos, la reducción progresiva del depósito en vertedero, la aplicación del sistema de pago por generación de residuos y el desarrollo de tasas sobre el vertido y la incineración, medidas que recuerda que ya vienen exigidas por la legislación estatal. La organización sostiene que "sin estas medidas, que son legalmente obligatorias, el problema de la gestión de las basuras permanecerá sin resolverse".

Las alegaciones también ponen el acento en la necesidad de reforzar la coordinación entre la administración autonómica y los ayuntamientos. Ecologistas en Acción reconoce que las entidades locales afrontan el cumplimiento de estas obligaciones con recursos técnicos, humanos y económicos limitados, pero entiende que la Comunidad debe asumir un mayor liderazgo mediante programas de apoyo, campañas de concienciación y un seguimiento permanente de la gestión municipal.

Unos vecinos de Murcia tirán residuos orgánicos en el contenedor marrón. / Juan Carlos Caval

Otro de los aspectos que cuestiona es el proceso de participación pública abierto por la Consejería. La organización considera insuficientes los 45 días hábiles establecidos para presentar alegaciones y propone ampliar el periodo hasta los 60 días, además de habilitar una fase previa de sugerencias ciudadanas. A su juicio, la publicación del procedimiento en pleno mes de julio dificulta la participación de colectivos sociales, entidades vecinales y ciudadanos interesados.

El documento incorpora igualmente observaciones sobre el Estudio Ambiental Estratégico, para el que reclama un análisis más exhaustivo de los impactos acumulativos y sinérgicos derivados de las infraestructuras de tratamiento de residuos, así como un programa de vigilancia ambiental con cartografía, indicadores de seguimiento y mecanismos de control públicos.

El biogás en la diana ecologista

Las alegaciones también incluyen propuestas sobre la gestión de residuos agrícolas, ganaderos e industriales. En el caso de las plantas de biogás y biometano, Ecologistas en Acción reclama una planificación territorial específica que determine la capacidad de carga de cada municipio, evalúe los efectos acumulativos de estas instalaciones y establezca criterios para su ubicación. La organización entiende que el plan no incorpora un inventario regional actualizado de las plantas existentes o proyectadas ni analiza suficientemente el impacto del transporte pesado, las emisiones o la concentración de proyectos en determinadas zonas.

Frente a estas críticas, el Gobierno regional defiende que el Plan Recircula Horizonte 2035 constituye la hoja de ruta más ambiciosa hasta la fecha para transformar el modelo de gestión de residuos durante la próxima década. La planificación, actualmente en fase de información pública, contempla una inversión pública y privada superior a 330 millones de euros para reforzar la prevención, la reutilización, la recogida separada, el reciclaje y la valorización de residuos, además de reducir progresivamente el depósito en vertedero y mejorar la trazabilidad y el control del sistema.

Noticias relacionadas

La Consejería de Medio Ambiente analizará las alegaciones recibidas una vez concluya el periodo de exposición pública y decidirá cuáles incorpora al documento definitivo antes de elevar el Plan al Consejo de Gobierno para su aprobación.