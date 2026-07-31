Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado

Temperaturas altas y tormentas de considerable peligro. Eso es lo que le espera a la Región de Murcia este sábado a partir del mediodía, que comenzará agosto con el mismo calor de julio y con el añadido de la inestabilidad atmosférica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas en toda la Región -excepto el Campo de Cartagena- desde las 14.00 horas hasta las 19.59 de este sábado.

Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, siendo más probable que se generen en la comarca del Noroeste y del Altiplano.

Por otro lado, también estarán activas las alertas amarillas de 13.00 horas a 20.59 por temperaturas que pueden superar los 38 grados en el Noroeste, Vega del Segura y Altiplano. En las dos últimas se ha ampliado a la jornada del domingo.

Mapa de avisos del sábado 1 de agosto. / L. O.

Sábado, 1 de agosto

Cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

En Murcia, Caravaca de la Cruz y Yecla se esperan máximas de 39 grados, mientras que Lorca se quedará en 37 y Cartagena en 33. Las mínimas oscilarán entre los 19 de Caravaca de la Cruz y los 23 de Cartagena.

Domingo, 2 de agosto

Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena. Ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la región a partir de la tarde. Vientos flojos variables con brisas, tendiendo por la tarde a componente sur.

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Mapa de avisos de este domingo, 2 de agosto. / L. O.

Murcia, Yecla, Lorca y Caravaca de la Cruz rondarán los 38 grados y en Cartagena se mantendrán en 32. Las mínimas irán desde los 19 de Yecla y Caravaca de la Cruz a los 23 de Lorca y Murcia.