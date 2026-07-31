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La "resiliencia" del empresario murciano que explica que siga creciendo frente al aumento de los costes y la incertidumbre internacional

Croem y Cámara de Comercio destacan que la capacidad de adaptación del tejido productivo de la Región permite mantener el optimismo pese a un escenario geopolítico complejo

Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, durante su intervención en la presentación del ICE junto a Miguel López Abad y Javier Celdrán.

Miryam Fuertes, presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, durante su intervención en la presentación del ICE junto a Miguel López Abad y Javier Celdrán. / Juan Carlos Caval

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Adrián González

Adrián González

La capacidad de adaptación y "resiliencia" propia del tejido empresarial de la Región de Murcia sobresale frente a una cascada de trabas económicas y sociales que van en contra de su crecimiento, como el incremento de los costes laborales, la incertidumbre geopolítica y la creciente carga burocrática.

Durante la presentación del Informe de Confianza Empresarial (ICE) elaborado por PwC para la Cámara de Comercio y la patronal, el presidente de la patronal Croem defendió que los empresarios murcianos mantienen una actitud de crecimiento pese a un escenario tan complejo como el que están viviendo en los últimos meses.

"Hemos llegado a un punto en el que no es que no nos afecte lo que pasa fuera, pero sí tenemos claro que dependemos de nosotros. Nuestra historia, la carencia de infraestructuras y las dificultades que hemos vivido nos hacen tener una resiliencia especial que hace que sigamos confiando y sigamos apostando", defendió López Abad, que aseguró que la inestabilidad política en España, los conflictos bélicos, la competencia internacional y la normativa europea que afecta al sector agrario son algunos de los muchos factores que explican que las empresas murcianas mantengan una cierta actitud prudente pese a seguir creciendo.

"El empresario lo ve con recelo, pero eso no quiere decir que no vaya a crecer. Va a seguir creciendo, pero con amenazas que están ahí y que hacen que merme esa confianza", señaló.

"Cuando nos ocupamos de los problemas, el empresario confía"

Pese a las dificultades, López Abad defendió que el informe confirma la fortaleza del tejido empresarial regional y reivindicó el papel de las organizaciones empresariales: "Cuando quienes representamos a la actividad empresarial nos ocupamos de los problemas, el empresario confía y sigue trabajando", defendió.

Por ello animó a las empresas a continuar participando en este tipo de encuestas, ya que permiten identificar las principales preocupaciones del tejido productivo y orientar el trabajo de organizaciones como Croem y la Cámara de Comercio de Murcia.

También la presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, destacó que el Índice de Confianza Empresarial vuelve a crecer hasta los 31,9 puntos, frente a los 30,6 del semestre anterior, gracias principalmente a las mejores expectativas para la segunda mitad del año. Según destacó, el estudio confirma que más del 60% de las empresas incrementó su cifra de negocio durante el primer semestre de 2026 y que también aumentan las previsiones de inversión y contratación.

Además, relacionó estos datos con la evolución reciente del mercado laboral tras la Encuesta de Población Activa publicada hace unos días y que sitúa a la Región como la comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual de la ocupación, con un incremento del 6,6%.

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Respecto al comercio exterior, reconoció que las previsiones apuntan a una moderación del crecimiento de las exportaciones durante la segunda mitad del año, aunque recordó que los datos reales continúan siendo positivos y que las ventas al exterior crecieron un 4,8% hasta mayo, superando los 6.000 millones de euros.

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