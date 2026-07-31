Un nuevo hotel abre sus puertas en el centro comercial Thader: así es el "moderno y confortable" B&B con 75 habitaciones a estreno en Murcia

La planta hotelera de la Región de Murcia sigue sumando plazas: el centro comercial Thader de Murcia cuenta ya con un nuevo hotel de 75 habitaciones para alojar a turistas y visitantes. El establecimiento abre sus puertas como B&B Hotel Murcia Thader y se convierte en el cuarto hotel de la cadena en la Comunidad. Dentro de su oferta alojativa cuenta con habitaciones "modernas y confortables, con diferentes tipologías adaptadas a los distintos perfiles de viajero".

Desde habitaciones dobles, twin, doble plus, familiares, triples y familiares para cuatro personas... El hotel ofrece los servicios característicos de la cadena, como Wi-Fi gratuito de alta velocidad, desayuno-bufé, café y té gratuitos 24 horas, recepción automática 24 horas, climatización, televisión de pantalla plana, política pet friendly y espacios diseñados que combinan funcionalidad, confort y diseño contemporáneo.

Con su ubicación al lado del centro comercial por el que llegan a pasar unas 6,5 millones de personas al año, los huéspedes del hotel tendrán así acceso directo a una amplia oferta comercial, de ocio y restauración, incluidas sus tiendas, cines y distintos espacios de entretenimiento.

Puerta de entrada del nuevo alojamiento de B&B / L. O.

Conexión con la autovía y el centro de la ciudad

La ubicación del hotel refuerza su atractivo tanto para estancias profesionales como para viajes de ocio. El establecimiento se encuentra a menos de dos kilómetros del Estadio Nueva Condomina y a pocos minutos en coche de espacios de ocio familiar como Terra Natura y Aqua Natura. Además, cuenta con conexión con el Tranvía de Murcia y acceso rápido desde la autovía A-30, lo que facilita la movilidad hacia el centro histórico de la ciudad y otros puntos de interés de la Región.

El proyecto se enmarca en la estrategia de "adecuación y dinamización" del Thader impulsada por Silicus, orientada a incorporar nuevos usos complementarios y a reforzar la capacidad de atracción del activo.

Para su desarrollo, la Socimi ha destinado una inversión de 3 millones de euros, dentro de una línea de actuación más amplia que ha incluido desde 2020 diferentes proyectos de renovación de zonas exteriores, mejora de la comunicación entre plazas, habilitación de nuevos espacios para terrazas e implantación de paisajismo con vegetación natural.

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Con esta apertura, B&B Hotels sigue reforzando su implantación en la Región de Murcia, donde alcanza ya los cuatro establecimientos. La compañía eleva su red a 70 hoteles en España, que se suman a los 19 operativos en Portugal, alcanzando un total de 89 establecimientos en ambos mercados.