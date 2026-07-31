El nuevo acuerdo del CEIS impulsa 90 plazas y seis millones al año para modernizar los bomberos

Quince años después del último acuerdo marco, el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) afronta una etapa de cambios con un preacuerdo que aspira a redefinir su funcionamiento y a reforzar su capacidad de respuesta ante incendios, rescates y otras emergencias. El documento, pactado entre la Administración regional y los sindicatos tras más de un año de negociaciones, contempla un incremento de la plantilla, un plan de inversiones y una reorganización del servicio con la vista puesta en los próximos años.

El preacuerdo marco del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) para el periodo 2026-2028 incorpora un paquete de medidas destinadas a modernizar el organismo y mejorar la respuesta ante las emergencias en la Región de Murcia. El texto, suscrito el pasado 24 de julio por CSIF, UGT, SIME y CCOO, llega tras quince meses de negociaciones y sustituye al último acuerdo marco, vigente desde hace quince años.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, defendió este viernes en el parque de Bomberos de Lorca que el consenso alcanzado representa "un acuerdo para transformar el servicio público con el objetivo de reforzarlo y, al mismo tiempo, mejorar la protección de los ciudadanos". Durante la visita mantuvo un encuentro con los efectivos del parque y con representantes sindicales del Consorcio.

Las conversaciones entre la Administración y las organizaciones sindicales se han desarrollado a lo largo de cerca de veinte mesas de negociación, además de numerosos encuentros técnicos y de un trabajo jurídico, económico y organizativo que, según fuentes autonómicas, ha permitido cerrar un documento de amplio alcance.

Entre las principales novedades figura un plan de inversiones que fijará las prioridades en materia de parques, infraestructuras, vehículos, equipamiento, sistemas de comunicaciones y nuevas tecnologías. Ese proceso, elaborado con la participación de los propios profesionales del Consorcio, contará con una dotación prevista cercana a seis millones de euros anuales.

El acuerdo también contempla un crecimiento progresivo de la plantilla, el refuerzo del personal técnico y de apoyo, una reorganización adaptada a las nuevas necesidades operativas y nuevas herramientas para favorecer la formación, la especialización y el desarrollo profesional.

En el ámbito operativo, el texto incorpora la implantación de nuevos procedimientos de intervención, programas de formación continua y herramientas tecnológicas dirigidas a aumentar tanto la seguridad de los bomberos como la eficacia del servicio.

Uno de los compromisos más destacados es la creación de 90 nuevas plazas durante los próximos tres años. A esa previsión se suman actuaciones que ya están en marcha, entre ellas la incorporación de 37 efectivos que ultiman el proceso selectivo y la próxima convocatoria de una nueva oferta de empleo público para incorporar otros 49 profesionales.

Ortuño sostuvo que esta nueva etapa "no nace únicamente para mejorar las condiciones de trabajo", sino para "impulsar un modelo de servicio preparado para responder a las necesidades de los próximos años". En esa línea, defendió que el pacto beneficia tanto a la plantilla como al conjunto de la ciudadanía porque "un CEIS mejor organizado, con más medios, más planificación y profesionales mejor preparados significa una mayor capacidad para proteger a las personas y al patrimonio de la Región de Murcia".

Seis nuevos vehículos este año

El responsable autonómico destacó igualmente que el incremento de efectivos, el plan de inversiones y las medidas dirigidas a potenciar la formación representan "un paso decisivo para seguir mejorando y modernizando los servicios de emergencias en la Región".

La renovación de los medios materiales también forma parte de la estrategia diseñada por el Ejecutivo regional. Durante este año se han incorporado seis nuevos vehículos y está prevista la llegada de otros seis en los próximos meses. Además, se han licitado actuaciones por valor de dos millones de euros y se encuentran en la fase final los trámites administrativos para ejecutar obras de mejora en distintos parques de bomberos.

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El consejero reconoció que aún quedan actuaciones por desarrollar, aunque defendió el trabajo realizado hasta ahora. "Evidentemente, hay que seguir dando pasos para mejorar esos servicios de emergencia, pero estamos demostrando con hechos que estamos trabajando y tomando decisiones en ese sentido, a las que se suma ahora este preacuerdo histórico", afirmó.