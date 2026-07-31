El Mar Menor vuelve a pedir ‘mimos’ este verano en una nueva campaña del Ministerio

«Mímame». No lo piden los ayuntamientos, ni la Región ni el Gobierno de España –que también–; lo pide el propio Mar Menor, con rostro de mujer. Nuestro Mar Menor, ‘MI MAr MEnor’, tal y como reza la campaña presentada este jueves. A muchos les sonará: ya en 2023, el subsecretario del Ministerio de Transición Ecológica, Miguel González Suela, visitó Los Alcázares para informar, in situ, de los objetivos de este ambicioso proyecto de concienciación masiva; y sí, dio sus frutos –a la vista está la mejora–, pero queda mucho por hacer.

Por ello, quien visitó ayer la localidad marmenorense fue la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín, encargada de ofrecer las claves de esta ‘segunda vuelta’ de la campaña del Miteco, tres años después. Eso sí, cifras y objetivos concretos al margen, el mensaje que pretende transmitir ‘Mímame’ es claro: proteger el Mar Menor es tarea de todos. Y lo es por responsabilidad ecológica y patrimonial, pero también porque su futuro –el de la laguna– es también el nuestro, tal y como reza que este verano se replicará en todo tipo de plataformas mediáticas.

La idea es «alcanzar a toda la población, incluido a los turistas» que visiten la zona durante este periodo estival; no se va a escatimar en esfuerzos para que así sea. La estimación, de hecho, es que llegue al 96% de la población. «La situación del Mar Menor no deja de ser de fragilidad, lo que nos ha obligado a todos a poner de nuestra parte para seguir avanzando», señalaba Martín durante la rueda de prensa, celebrada en el patio del Balneario La Encarnación. La elección del escenario, por cierto, no fue azarosa, ya que se trata del primer establecimiento hotelero que abrió en el entorno de la laguna, a principios del siglo XX.

La comisionada explicó también que la campaña pretende poner en valor el trabajo realizado desde aquella primera edición de ‘Mímame’ en pos de la recuperación del Mar Menor. A este respecto, Martín recordó que el Gobierno ha movilizado 675 millones de euros -hasta 2027- en el Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, una importante partida destinada a proyectos relacionados con la mejora del saneamiento y la depuración, la protección frente a inundaciones, la reducción de aportes contaminantes con el cierre de pozos ilegales y la restauración ambiental.

Impacto en Los Alcázares

Junto a la comisionada estuvo Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, que dio fe del compromiso del Ejecutivo central, al que agradeció su implicación en proyectos clave para el municipio como el que permitirá reducir el riesgo de inundaciones en la localidad y, con ello, la llegada de escorrentías al Mar Menor. Esta actuación incluye la recuperación de la rambla, cuyo cauce natural había perdido parte de su funcionalidad, así como la creación de un parque inundable de 33 hectáreas que permitirá recoger el agua de episodios de lluvias intensas. Las dos primeras fases del proyecto ya han salido a licitación con una inversión de 33 millones de euros.

También participó en la presentación Inmaculada Ramírez, directora de la Oficina Técnica del Mar Menor, que incidió en la idea principal de la campaña: «sensibilizar a la población sobre la importancia del Mar Menor y de su conservación». Ramírez insistió en que cada uno de nosotros juega un papel fundamental en esta batalla por recuperar la laguna, y en que los pequeños gestos marcan la diferencia. Es por ello que este año se ha decidido ampliar los soportes de ‘Mímame’, que volverá a salir en prensa, radio y redes sociales, pero que también en espacios menos habituales.

Por último, Martín quiso recordar que el Mar Menor «se puede y se debe disfrutar», pero siempre con cabeza, y siendo consciente de la delicada situación en la que se encuentra. Sobre todo porque, tal y como señaló Pérez Cervera, la laguna «no es una herencia, es un préstamo, y debemos entregárselo a las futuras generaciones en las mejores condiciones». Así que, ya saben, tocar ‘mimar’ este tesoro natural.