Crece a 143 el número de menores atendidos este año en los Puntos de Encuentro Familiar Viogén de la Región

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) Viogén de la Región han atendido a 143 menores y a 104 familias desde que comenzó el año. Con este recurso, la Comunidad ofrece espacios seguros para garantizar el bienestar físico y emocional de mujeres víctimas de violencia de género, y de sus hijos e hijas, durante el cumplimiento del régimen de visitas determinado por orden judicial.

Supone un ascenso con respecto al primer semestre de 2025, estos puntos atendieron a 114 menores y a 84 familias. En cuanto al número de intervenciones en 2026, ha sido de 2.683 en todas las sedes de estos recursos especializados, un 4,6 por ciento más que el año anterior. La Comunidad cuenta con cuatro sedes del PEF Viogén, localizadas en Murcia, Lorca, Caravaca de la Cruz y Cartagena.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ofreció esta información durante una visita a las instalaciones del PEF Viogén de Murcia. “Les ofrecemos un lugar protegido, pero también un equipo profesional que acompaña y ayuda. Garantizamos así un apoyo pleno en estas situaciones, en las que ha habido violencia, priorizando el bienestar tanto de la mujer como de los menores”, destacó Ruiz.

“Aquí disponen de una intervención segura para que se desarrollen con garantías los regímenes de visitas, así como asesoramiento especializado, en el ámbito psicosocial, en el jurídico y en el educativo”, añadió la consejera. En Murcia, 121 menores han sido atendidos durante este año, una cifra que fue de 102 en el mismo periodo del año pasado.

La Región de Murcia fue la primera comunidad autónoma en disponer de un Punto de Encuentro Familiar especializado en violencia de género, a través de la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia en el año 2015. Este recurso, único en todo el territorio nacional, fue propuesto como buena práctica a instaurar en el resto de las autonomías por el Consejo General de la Abogacía Española, que lo reconoció como uno de los recursos de mediación familiar más eficientes del país. Esa primera sede abrió sus puertas en Murcia, posteriormente se creó la de Lorca, después la de Caravaca de la Cruz, y en último lugar la de Cartagena.

Cada uno de los PEF Viogén cuenta con un equipo de profesionales formado por dos abogados, dos trabajadoras sociales, una pedagoga y una educadora social. Se trata de un servicio, prestado por la Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, al que la Comunidad ha destinado una financiación de 80.000 euros en el último año, en el marco del Pacto de Estado.