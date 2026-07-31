La Comunidad envía a dos técnicos para apoyar en los incendios de Zamora

El incendio de Zamora evoluciona favorablemente, incluso ya han levantado dos confinamientos. Solo permanecen las evacuaciones de Pinilla y Mármoles, dada la complicada orografía que dificulta el trabajo de los medios terrestres. Ante la situación de los incendios de España, se ha desplegado un dispositivo internacional integrado por especialistas de países como Serbia, Catar y Alemania.

Más allá del apoyo exterior, también desde las distintas Comunidades Autónomas de España se producen movimientos de apoyo y la Región de Murcia no es una excepción. En las últimas horas, el Ejecutivo regional destacó en sus canales oficiales y redes el envío de dos técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. Se trata, concretamente, de un oficial de enlace y una coordinadora de medios aéreos.

El Gobierno del territorio regional explicó en una nota de prensa que estas funciones resultan "esenciales para un operativo multinacional de alta complejidad". El primer caso actuará como oficial de enlace (OE) entre los equipos internacionales presentes en la zona, procedentes de Serbia, Catar y Alemania en las bases de Ponferrada (León) y Burgohondo (Ávila). El segundo, apoyando la integración operativa de los medios aéreos internacionales -los cataríes-.

Esto último facilitaría la orientación sobre las zonas de operaciones y actuando como enlace entre la tripulación extranjera, el mando de operaciones aéreas y los Puestos de Mando Avanzado para garantizar "una actuación coordinada y eficaz".

Los dos técnicos tienen, en resumen, la labor de garantizar que la información fluya en ambas direcciones y que los esfuerzos se desarrollen de manera "cohesionada y eficaz". Por esto, tienen un alto nivel de inglés.

Los dos técnicos se suben al helicóptero para emprender el viaje / CARM

Ambos profesionales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF), según aclaran, atesoran una amplia experiencia previa internacional, incluyendo despliegues similares de la UDIF en Canadá, Chile. El pasado mes de agosto los mismos operativos participaron en una misión FAST similar con motivo del incendio forestal declarado en Jarilla (Cáceres).

Los dos operativos permanecerán una semana en la zona. No obstante, informan que el plazo es prorrogable en función de la emergencia y el tiempo que estén los equipos extranjeros. Tendrán como referencia a la base aérea de Matacán, en Salamanca. Instalaciones que ya fueron utilizadas el pasado año en la lucha contra los incendios que se desencadenaron en Castilla y León. En esta base se encuentran ahora mismo los equipos procedentes de Serbia.

El equipo catarí, en cambio, tiene 71 efectivos en Burgohondo, Águilas. En este espacio se encuentran entre estos agentes varios especialistas en materia forestal y responsables de logística de helicópteros, también hay dos autobombas y cinco vehículos ligeros. Al dispositivo se sumará un contingente alemán que llegará el domingo por la tarde a la base de Ponferrada, en León.

Toda esta actuación se enmarca en una misión que ha sido denominada como 'FAST' (Forest Assesmente Support Team). El envío de personal especializado a la zona se produce como respuesta a las peticiones de ayuda que han tenido lugar desde el Gobierno nacional a las distintas comunidades de la península.

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El Gobierno regional considera que la participación de los dos técnicos demuestra "el compromiso de la Comunidad Autónoma con la cooperación internacional en la lucha contra los incendios forestales".