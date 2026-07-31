El tercer avispón más peligroso del mundo amenaza Cartagena

Un segundo nido de avispón oriental (Vespa Orientalis) ha sido encontrado en la Región de Murcia, en concreto en el municipio de Cartagena, indican a este diario desde la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia (AARM). Y, según creen los expertos, saldrán más: estiman varias decenas de nidos en el Campo de Cartagena en fase de expansión.

Un vecino reconoció a la especie invasora el pasado jueves por la mañana gracias a unos carteles que pusieron los apicultores para advertir de la presencia de este tipo de avispón altamente agresivo.

El pasado noviembre se halló el primero en Escombreras y se sabía de la existencia de otro más cerca de Fuente Álamo, pero no se localizó. Ahora hay dos focos de nidos en Cartagena (el teatro romano y un parque público) y los expertos estiman que puede haber hasta 50 o 60 nidos aproximadamente, puesto que las 50 trampas selectivas de los apicultores no capturaron ninguna reina fundadora y la administración no tomó ninguna medida pertinente desde noviembre, según denuncian.

Carlos Zafra, técnico veterinario de la AARM, define el Campo de Cartagena como el destino ideal para esta especie exótica invasora. “Cartagena es la ciudad ideal para que haya una expansión del avispón oriental porque hay muchas ruinas, solares abandonados, casas ruinosas, etc. Y eso es una ratonera para ellas. Ellas se van a cobijar muy fácilmente y va a ser muy difícil localizarlas”, añade.

Avispones presentes en la Región de Murcia / L.O.

A falta de control y precaución, Zafra asegura que el avispón oriental está “totalmente implantado en Cartagena y sus alrededores” y que se encuentra en periodo de estabilización, e incluso, de expansión.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia, Teresa López, advierte que el avispón oriental pone en peligro el ecosistema y la salud de las personas y los animales. A diferencia de las avispas comunes, el avispón oriental es sumamente agresivo, territorial y ataca directamente para picar. “Al hacer sus nidos a ras del suelo, representan un grave peligro en zonas urbanas o de campo; la picadura de unas seis avispas puede matar a una persona no alérgica, y una sola picadura puede ser mortal para alguien alérgico”, explica.

La veterinaria explica que el avispón oriental es capaz de destruir colmenas enteras de abejas, lo que daña gravemente el ecosistema y la polinización -algo que ya está afectando a la provincia de Málaga, donde la situación es mucho más grave-. Al mismo tiempo, Zafra alerta de que la presión sobre las colmenas y el momento en que los nidos alcanzan su mayor tamaño suele ocurrir a finales de septiembre y principios de octubre, cuando los nidos son de mayor tamaño y llegan a albergar 500 avispones orientales cada uno.

Por su parte, López lamenta que ni la consejería de Agricultura ni la de Medio Ambiente hayan respondido al documento técnico enviado en noviembre, tras la aparición del primer caso, ni hayan aportado recursos.

Campaña de sensibilización

Zafra confirmó a esta redacción en noviembre que la primavera era clave "para controlar la propagación de esta especie". Sin embargo, cuando se le pregunta, afirma rotundamente que no se ha hecho nada desde las consejerías. Eso sí, recalca que el Ayuntamiento de Cartagena se está sensibilizando ahora con el tema: han acudido a la asociación de apicultores para informarse desde el lunes sobre la vespa orientalis y poder orientar a la población.

Finalmente, Zafra llama a que se investigue más acerca de esta especie invasora y que se tomen precauciones. Ambos expertos abogan por la precaución y no relajarse, ya que el avispón oriental se expande rápidamente y supone un peligro para el medio ambiente.

En el caso de ver un nido o un avispón oriental, hay que llamar al 112, al Seprona de la Guardia Civil o a la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia (tel. 968 35 40 59), mantener la calma y alejarse sin aspavientos para no alertarlas.

Desde el Ayuntamiento de Cartagena han habilitado además el correo electrónico controlplagas@ayto-cartagena.es como una de las vías directas para que los vecinos puedan comunicar cualquier avistamiento de esta especie en el municipio.